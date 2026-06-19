Coppa dei Canottieri, tutto pronto per la 62ª edizione: un mese di sfide tra i circoli storici della Capitale

Coppa dei Canottieri, al via la 62ª edizione

Dopo il successo dello scorso anno, l’organizzazione ha confermato la categoria sperimentale degli Under 23, un modo per coinvolgere i soci più giovani consolidando una tradizione che si rinnova dal 1964. «È una manifestazione meravigliosa - ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione Riccardo Vicerè, neo presidente del Circolo Canottieri Lazio - un evento sentito da tutti i circoli storici romani. Quest’anno abbiamo avuto un incremento delle squadre del torneo Over 60 confermando la categoria degli Under 23. Siamo impazienti di partire con questa nuova sfida». Calcio d’inizio nella 'Fossa' lunedì 22 giugno alle ore 20.00 con Sporting Eur-CC Roma, a seguire il derby tra CC Lazio e CC Roma della categoria Over 35.

Il 22 luglio le finali al Circolo Canottieri Lazio

«Vorremmo che il torneo diventasse un pilastro di inclusione sociale - ha sottolineato nel corso della conferenza stampa Luciano Crea, presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio -. La presenza delle Istituzioni con la Regione, il Coni, Sport e Salute dimostra attenzione a questo evento. Noi continueremo a organizzarlo con la stessa passione di sempre. Il Circolo Canottieri Lazio ha l’obiettivo di arrivare a organizzare la Coppa Canottieri dei Canottieri del Centenario. Lo Sport è la migliore agenzia educativa della nostra società sportiva – ha concluso - godiamoci questo meraviglioso spettacolo nella Fossa». Le finali della Coppa dei Canottieri si disputeranno il 22 luglio sempre nel circolo di Lungotevere Flaminio.