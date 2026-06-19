Serie A KINTO, troppo forti: Meta Catania e L84 Torino chiudono ancora una serie in due gare. Le Finals sono servite

Più forti delle complessità di una regular season incerta ed equilibrata dall’inizio alla fine. Più forti delle fatiche figlie di playoff concentrati in appena tre settimane. Più forti del caldo e dei competitor, comunque avversari all’altezza. Covei Meta Catania e L84 Torino chiudono un’altra serie della post-season in due gare eliminando rispettivamente Roma 1927 e Napoli, così come era stato per Came Treviso e Sandro Abate Avellino nei quarti: migliori Finals (tra le prime due del campionato) per il 42esimo scudetto della storia del futsal italiano, non potevano esserci.

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COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (2-0 p.t.)

L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (2-0 p.t.)

LA PRIMA VOLTA

L’approccio aggressive della L84 Torino paga. Corner di Tuli, la difesa del Napoli è troppo statica, praticamente ferma: Maxi Rescia, tutto solo in area, ringrazia e sblocca il risultato. Passa appena 1’53” e Cuzzolino s’inventa la staffilata vincente che vale il raddoppio. Nella ripresa Pelezinho potrebbe riaprire l’incontro, ma calcia a lato a porta spalancata. Murilo Schiochet perdona una volta, non la seconda: l’italo-brasiliano raccoglie un assist perfetto di Cuzzolino, depositando in rete il suo primo centro nella post-season. La L84 Torino si dimostra superiore, il Napoli non ne ha, complice anche le assenze (Chino) e giocatori-chiave in non perfette condizioni (Bolo su tutti): il 5v4 azzurro non porta da nessuna parte, di Josiko il 4-0. Inutile la doppietta di Grasso a giochi fatti, il definitivo 4-2 vale la prima finale scudetto per il club di Lorenzo Bonaria.

PRESENTE IN TUTTE LE FINALI

Anche la Covei Meta Catania Bricocity va sul 2-0 all’intervallo contro la Roma 1927, grazie a un piattone di sinistro di Turmena che termina sotto l’incrocio dei pali, e con un’altra magia di un Melo Musumeci in splendida forma, che parte dalla sua area, si accentra, "slalomeggia" e incrocia col destro. Nella ripresa, però, i giallorossi si affidano al 5vs4 sin da subito, rimontando il doppio svantaggio nello spazio di 3’12”: Miquel va a segno per la quarta volta in questi playoff riaprendo l’incontro, Fortino di sinistro sorprende Siqueira. A 8’46” dal termine un topic moment: il secondo giallo nei confronti di Cutruneo, uno dei migliori nonché il portiere di movimento utilizzato da Fabrizio Reali. Il nuovo vantaggio di Podda arriva un amen dopo il termine dell’inferiorità numerica giallorossa: merito del sardo, complice una deviazione di Cutrupi. Ma il 5vs4 della Roma è perfetto, una sassata di Biscossi vale il nuovo pari. Juanra ha in Melo Musumeci l’arma letale: il fuoriclasse a cinque stelle (tanti i gol in questi playoff) realizza il definitivo 4-3 a meno di 2' dal suono della sirena. Terza finale scudetto di fila (la quarta in sei annate) per una Covei Meta Catania Bricocity che va fino in fondo in tutte le competizioni stagionali.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-2 - 19/06 (ev. gara-3 21/06)

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Podda, Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Turmena (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Josiko, Murilo Schiochet, Maxi Rescia, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)