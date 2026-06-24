QUI L84 TORINO

“Felicissimi di aver raggiunto la prima finale di campionato nella storia della L84. Siamo molto contenti per il club, per Lorenzo (Bonaria, il presidente verdenero, ndr) e ovviamente per i giocatori e lo staff”. Così parlò il galiziano Diego Rios, allenatore dei torinesi, capace di centrare le finali scudetto al primo anno in Italia. “La cosa più bella è stata la crescita della squadra durante tutta la stagione - spiega - vivere questo percorso è stato entusiasmante”. L84 Torino campione d’inverno, seconda classificata in regular season con la miglior difesa del campionato, eliminata soltanto ai tiri di rigore dalla Feldi Eboli in semi di Coppa Italia, ma autrice di un percorso netto nei playoff, dove si è sbarazzata in due gare di Sandro Abate Avellino e Napoli Futsal. “La squadra è matura, solida e sta disputando un ottimo percorso - continua Rios - c'è fiducia per questa finale. Siamo state le due migliori squadre nella stagione regolare, con statistiche molto simili, e anche i due precedenti incontri tra di noi durante la stagione sono stati molto equilibrati, quindi penso che vedremo una serie combattuta. Affineremo i dettagli in ogni partita, ma l'importante è continuare a essere noi stessi; è semplicemente ciò che ci ha portato fin qui".

QUI COVEI META CATANIA BRICOCITY

Il madrileno e madridista Juanra è un habitué ormai delle Finals, vinte nelle ultime due stagioni, dove ha collezionato anche tutti i Major del futsal italiano. L’allenatore della Covei Meta Catania Bricocity, vincitore anche dell'ultima Panchina d'Oro, si concentra sul presente: “È una finale tra due squadre forti, il giusto premio per una stagione condotta al vertice sia da noi sia dalla L84 Torino. Loro sono un team di primo livello, una grandissima squadra, sia tatticamente che in fase difensiva, un roster completo”. Massima fiducia, però, nei rossazzurri, primi in classifica al termine della stagione regolare, con due trofei conquistati (Coppa Italia e Coppa della Divisione) già all'attivo in questa stagione, fino in fondo in tutte le competizioni (finalisti di Supercoppa) e con nessuna intenzione di chiudere un ciclo storico. “Abbiamo le armi per essere pericolosi e vincere questo scudetto - assicura Juanra -. Saranno finali bellissime dove ognuno proverà a fare il proprio gioco, noi stiamo bene e daremo il massimo, mettendo dentro tutto e mostrando la grande identità che ha contraddistinto la nostra squadra".

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-2 - 19/06 (ev. gara-3 21/06)

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Podda, Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Turmena (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Josiko, Murilo Schiochet, Maxi Rescia, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)