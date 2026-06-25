QUI L84 TORINO

È stato il top scorer dei verdeneri con 15 reti in campionato e in questi playoff si è sbloccato in gara-2 delle semi contro il Napoli. Josiko alza l’asticella in vista della sfida contro i bi-campioni d’Italia. “Noi siamo in fiducia - spiega lo spagnolo - consapevoli di quello che stiamo facendo e di quello su cui abbiamo lavorato”. Se il Meta Catania ha l’intenzione di mantenere lo status quo delle forze in campo, la L84 Torino punta sull’entusiasmo proprio di chi vuole fare centro al primo tentativo tricolore. “È una sfida storica per chi è qui da tanti anni, personale per chi è venuto per arrivare in finale e anche storica per la società, perché ha sempre cercato di raggiungere un livello più alto in ogni stagione - continua Josiko - personalmente pensavo che potessimo arrivare fino a qui, perché, ripeto, siamo consapevoli di quello che valiamo e perché siamo una squadra costruita per queste sfide. Poi lo sport è sempre sport: ci sono anni che vanno bene e anni che vanno male, anche avendo la stessa squadra”. L’incitamento del 34enne di Cartagena diventa alert per i catanesi. “Daremo l'anima per portarla a casa, ma dobbiamo rispettare chi, da due anni, dimostra di essere la miglior squadra e che quest'anno ha già vinto due trofei - chiosa uno degli ex delle Finals - entreremo in campo con rispetto e daremo il massimo, consapevoli di quello che valiamo".

QUI COVEI META CATANIA BRICOCITY

Da capitano a capitano. Carmelo Musumeci non è soltanto il leader di un club capace di raggiungere tutte le finali stagionali, completando la collezione di Major. Melo è in stato di grazia in questa seconda parte di annata: con 5 gol ha trascinato la Meta Catania alla conquista della Coppa Italia - da capocannoniere - cinque, come le reti realizzate in quattro partite di playoff, top scorer insieme a Grasso della post-season. “Siamo orgogliosi del nostro cammino e dei grandi risultati che abbiamo e stiamo ottenendo. Forse non ci rendiamo neanche conto perché la voglia e la fame nel cercare di vincere ancora supera tutto”. Musumeci carica i suoi: “È la quarta finale di quest'anno e credo, a memoria, che nessuno sia mai riuscito a toccare traguardi del genere, a prescindere da come finiranno queste finali - continua il capitano dell’Italfutsal - se dovessimo riuscire ad alzare ancora il tricolore sarebbe qualcosa di pazzesco per diventare leggenda. Se non dovesse andare bene, però, nulla potrà scalfire ciò che abbiamo fatto in questo triennio”. Solita Covei Meta Catania Bricocity: “Siamo pronti, anche la L84 Torino è una grandissima squadra che ci ha messo in grande difficoltà nella stagione. Ma le sensazioni sono positive: siamo un gruppo forte, rodato nel tempo, che ha gestito anche momenti di difficoltà e adesso vuole solo scendere in campo e provare a sedare una fame costante di vittorie, provando a vincere l'ennesimo tricolore e chiudendo un anno fantastico con un triplete che parlerebbe da solo”.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-2 - 19/06 (ev. gara-3 21/06)

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Podda, Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Turmena (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Josiko, Murilo Schiochet, Maxi Rescia, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)