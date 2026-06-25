Futsal, Serie A KINTO: il giorno delle Finals. L84 Torino e Meta Catania: storie diverse, stesse emozioni

C’è chi sta vivendo la prima finale scudetto. E chi è alla terza di fila, più precisamente alla quarta nelle ultime sei annate. L84 Torino e Meta Catania, storie diverse, stesse emozioni, quelle di Lorenzo Bonaria ed Enrico Musumeci , i presidenti dei club pronti a contendersi il 42esimo scudetto della storia del futsal italiano.

UN'AURA BUONA

“Abbiamo costruito una realtà importante, che coinvolge tutta la provincia di Torino”. Il numero uno della L84 porta sul palmo della mano la sua città. “Siamo molto legati, e ci dispiace non poterci giocare, ma abbiamo scoperto che il palazzetto di Biella è bellissimo, che ha un’aura buona e speriamo che porti bene”. Bonaria cavalca l’onda dell’entusiasmo verdenero: “Siamo molto contenti di essere arrivati alla finale scudetto, ci arriviamo bene e ce la vogliamo godere fino in fondo, pronti a giocarcela a viso aperto”. L84 Torino carica a mille in vista di gara-1 delle Finals, in programma stasera alle 21, in diretta sul 201 di Sky Sport e in simulcast sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. “Siamo nei tempi della nostra programmazione sportiva, perché volevamo arrivare a questo punto di competitività - sottolinea Lorenzo Bonaria - abbiamo lavorato per esserci e ora sappiamo che la finale si giocherà ad alti livelli. Siamo un club ambizioso, vogliamo competere ad alto livello, giocheremo per vincere dentro e fuori dal campo. Ma sappiamo cosa ci vuole per vincere e sappiamo che la programmazione è fondamentale. Arrivare in finale è il culmine della strutturazione di una società. Sappiamo che arrivando a questo livello, non sempre si vince. Sappiamo che possiamo passare dalle sconfitte, ma non credo che sia l’ultima”.

UN MOTIVO DI ORGOGLIO

“Abbiamo vissuto fino ad oggi un anno importante con la conquista della Coppa Italia e della Coppa della Divisione ed è straordinario andare a disputare la terza finale scudetto consecutiva”. Enrico Musumeci vuole scrivere la storia, il terzo scudetto di fila della Covei Meta Catania Bricocity vorrebbe dire emulare Roma Rcb (quattro volte campione d’Italia di fila), BNL, Luparense e Italservice Pesaro. “Sono felice di ciò che abbiamo costruito e vinto in questi anni ed è motivo di orgoglio per la nostra città di Catania - continua il Presidente siciliano - questo è l'ultimo impegno per scrivere qualcosa di storico, sappiamo che avremo di fronte un avversario fortissimo, ma noi siamo pronti e faremo di tutto per entrare nella storia di questo sport”.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-2 - 19/06 (ev. gara-3 21/06)

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Podda, Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Turmena (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Josiko, Murilo Schiochet, Maxi Rescia, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)