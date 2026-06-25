Futsal, Serie A KINTO: Josiko è l'ex decisivo, la L84 Torino vince gara-1 delle finali scudetto. Meta Catania ko 

Vita da ex. C’è chi segna, chi para e chi risponde, chi si ripete e chi fallisce il gol che avrebbe portato gara-1 delle Finals per il 42esimo scudetto ai tempi supplementari. E invece il primo punto della serie va alla L84 Torino di Josiko, e non alla Covei Meta Catania Bricocity di Pedro Siqueira, Podda e Turmena. I verdeneri in un fantastico Biella Forum s’impongono 2-1 sui campioni d’Italia al termine di un match degno delle prime due squadre di regular season.

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 2-1 (1-0 p.t.) FOTOGALLERY

Sotto gli occhi di Salvo Samperi, commissario tecnico della Nazionale, la partenza a razzo della L84 Torino è di quelle importanti, a differenza di una Covei Meta Catania troppo molle: Cuzzolino fa le prove per il vantaggio della squadra di Rios, un’azione nata saggiamente da Victor Lopez e conclusa dall’ex Josiko. Come accaduto nei due precedenti stagionali, si comincia con i verdeneri avanti 1-0. Cuzzolino colpisce un palo, Siqueira nega il raddoppio a Vander Salas, ma la Meta Catania ha una clamorosa palla per pareggiare: Melo Musumeci non trova la porta. Primo tempo a fasi alterne, comunque. I siciliani crescono con il passare del tempo, ma hanno le polveri bagnate: clamoroso il 2vs0 Musumeci-Albertico davanti a Victor Lopez, fallito dallo spagnolo. Anche Dian Luka ha la palla del pari da due passi, ma un super Victor Lopez si oppone alla grande, e al riposo si va sull’1-0.

VICTOR LOPEZ TOP, TURMENA FLOP

Il secondo tempo si apre con Lucas che tenta lo scavetto sul fratello Pedro Siqueira: ottime le intenzioni, un po’ meno la mira. Dall’altra parte la Meta continua a collezionare occasioni: è il palo a negare il gol stavolta a Melo Musumeci. Stessa sorte per uno sfortunato Pulvirenti. Continui capovolgimenti di fronte, comunque, caratterizzano un secondo tempo tanto piacevole quanto equilibrato: Pedro Siqueira ma soprattutto Victor Lopez (mvp dell’incontro) parano di tutto e di più. Almeno fino a 6’ dal termine, quando un altro ex sale in cattedra: Podda riceve palla da Pedro Siqueira e s’inventa la giocata dell’1-1. Un gol convalidato dal Video Support, che non ritiene falloso il “blocco” di Dian Luka su Tuli. Il problema della Meta sono i falli e un bonus esaurito da tempo. Senza la possibilità di fare fallo, la difesa rossazzurra capitola di nuovo a 2’38” dal suono della sirena: Cuzzolino taglia il campo e serve a Josiko la palla del 2-1. Anche in questo caso il video support non vede nessuna infrazione nel “blocco” su Albertico. Juanra si gioca subito il 5v4 con Podda portiere di movimento, ed è un altro ex che potrebbe segnare, ma Turmena – castigatore della L84 Torino in campionato – fallisce il clamoroso 2-2 che regalerebbe i supplementari. Invece il primo punto delle Finals va alla L84 Torino. Domenica, sempre alle 21, c’è gara-2 a Catania.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-2 - 19/06 (ev. gara-3 21/06)

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 2-1

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Carmelo Musumeci e Podda (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Turmena (Covei Meta Catania Bricocity), Josiko (L84 Torino)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Murilo Schiochet, Maxi Rescia, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)