Futsal, Serie A KINTO: è già gara-2. Championship Point L84. Ma la Meta gioca nel suo PalaCatania talismano

Che il 42esimo scudetto del futsal italiano si sarebbe deciso a Catania, lo si sapeva nel momento in cui Meta e L84 Torino - le prime due della classe in regular season - erano approdate in finale playoff, vincendo tutte le serie della postseason in due partite. Di nuovo c’è che i verdeneri sono in vantaggio 1-0 grazie al 2-1 ottenuto al Biella Forum e avranno a disposizione il primo Championship Point in gara-2, in programma domenica 28 giugno alle 21, in diretta televisiva sul 201 di Sky e in simulcast sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 . Il primo scontro tra giganti, per quanto importante, ha lasciato molti dubbi sul favorito: gara-1 - bellissima - si è giocata sul filo dell’equilibrio, con un approccio superiore da parte della L84 Torino, con i campioni d’Italia che sono usciti fuori alla distanza e hanno pareggiato i conti strameritatamente, arrendendosi ai meriti dei verdeneri, innegabili e oggettivi, ma anche per demeriti propri: vedi il bonus falli esaurito a metà ripresa, leggasi le troppe occasioni sciupate, una su tutte quella clamorosa dell’ex Turmena a un soffio dal suono della sirena.

CON IL PIEDE CALDO

Tra i tanti ex che hanno infiammato gara-1, come gli ottimi Pedro Siqueira e Podda, ce n’è stato uno decisivo, quel Josiko che ha aperto e chiuso la prima sfida delle Finals. “Capitano o no, ho dimostrato di giocare sempre al servizio della squadra - dice lo spagnolo, tre reti in questi playoff - è stata una gioia incredibile, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Loro a Biella hanno avuto tante occasioni da rete e Victor Lopez è stato super: sono contento che un portiere come lui abbia meritato il titolo di migliore in campo”. I singoli decideranno ancora gara-2. “Ma è il gruppo a fare sempre la differenza”. Parola di Josiko.

L'UNICA COSA DA FARE

Si è trovata già in una situazione del genere la Covei Meta Catania Bricocity, in occasione del primo scudetto, quando dovette ribaltare il Napoli, in pratica due volte: prima in casa dopo il successo (5-3) degli azzurri ad Aversa, poi a gara-3, sotto 3-1 nella ripresa per poi imporsi 6-4 ai supplementari, con due tiri liberi parati da Tornatore all’overtime. Fu proprio Melo Musumeci a lanciare il ribaltone tricolore degli etnei, decidendo con uno dei suoi guizzi gara-2, disputata proprio al PalaCatania. Il leader siciliano non vive di ricordi: “Vero che siamo partiti male in gara-1 delle finali scudetto, ma poi siamo cresciuti - rimarca il capitano dei rossazzurri e dell’Italfutsal - il nostro unico problema è stato quello di non averla messa dentro. Solo questo ci rimane da fare. Il PalaCatania? Ora più che mai il supporto del nostro caro pubblico è fondamentale”.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE - GARA-1 (gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 2-1

CLASSIFICA MARCATORI

5 RETI: Carmelo Musumeci e Podda (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Turmena (Covei Meta Catania Bricocity), Josiko (L84 Torino)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Murilo Schiochet, Maxi Rescia, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)