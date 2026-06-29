Futsal, Serie A KINTO: il barrito dell'Elefante e un Pulvirenti mvp: la Meta Catania porta le Finals a gara-3

Le Finals 2026 hanno bisogno di una sfida bella (martedì 30 giugno alle 20.30) per decidere il 42esimo scudetto del futsal italiano. Già, la Covei Meta Bricocity ribalta la L84 Torino nel primo tempo, per poi legittimare il meritato successo in una super ripresa, grazie al barrito dell’Elefante che si eleva da un ribollente PalaCatania, e a un Giovanni Pulvirenti sontuoso, mvp di gara-2. Se a Biella avevano deciso (nel bene e nel male) gli ex, in terra siciliana sono le palle inattive a fare la differenza, in cinque dei sei gol messi a segno dai rossazzurri.

ALTALENA DI EMOZIONI

Pedro Siqueira, Sacon, Dian Luka, Podda e Albertico è lo starting five scelto da Juanra per la Covei Meta Catania Bricocity. Il collega spagnolo Rios risponde con Victor Lopez in porta, Maxi Rescia, Tuli, Cuzzolino e l’ex Josiko nel quartetto di movimento della L84 Torino. Le uscite in fase di possesso dei due portieri, Pedro Siqueira da una parte e Victor Lopez dall’altra, caratterizzano l’alba di gara-2 e un primo tempo degno di una finale, con una continua altalena di emozioni e di risultati. A differenza dei tre precedenti stagionali, la Meta Catania non sbaglia l’approccio, andando a segno alla prima occasione: Pedro Siqueira allarga per Turmena, che mette al centro per l’accorrente Pulvirenti, destro d’incontro e quinto gol nei playoff per la Provvidenza rossazzurra. La L84 Torino potrebbe pareggiare subito i conti, ma la ripartenza 2vs1 Liberti-De Oliveira non viene sfruttata dal Brocador, che calcia malamente a lato. Una spizzata di Sacon fa la barba al palo, Dian Luka sfiora il 2-0, ma dopo neanche nove minuti gara-2 è di nuovo in parità, grazie a una perla di destro - in controbalzo - di Lucas, che infila la porta difesa dal fratello Pedro Siqueira. Le occasioni da una parte e dell’altra continuano: Melo Musumeci si vede negare il nuovo vantaggio da Victor Lopez, Pedro Siqueira salva su Liberti, sulla ribattuta s’avventa Rescia che colpisce la traversa. La L84 cresce e passa a condurre sfruttando una palla inattiva. L’intuizione su fallo laterale di Cuzzolino è efficace: De Oliveira, tutto solo in area, di testa supera Pedro Siqueira. A 2’27”, però, il risultato torna in parità con la solita palla inattiva: corner di Turmena, Pulvirenti controlla in area, si libera della marcatura di Maxi Rescia, infilando nuovamente Victor Lopez. A 37” dal duplice fischio, altro ribaltone su palla inattiva, anche se in realtà si tratta di un’autorete di Tuli, su un cross basso al centro dell’area di Podda: 3-2 all’intervallo.

L'ALLUNGO DECISIVO

L84 Torino più aggressiva nella ripresa, ma Sacon si divora il 4-2. Ci vuole un super Caique Rodriguez (entrato nella ripresa per l’infortunato Victor Lopez), invece, per negare la rete a Podda. Il meritato +2, dai e dai, arriva, sempre su palla inattiva: cambia il rossazzurro sul secondo palo, Dian Luka. A 6’18” dal termine la Covei Meta Catania Bricocity allunga. Turmena si procura un calcio di rigore, confermato dal Video Support, e trasforma il penalty con freddezza. Rios si gioca subito la carta Liberti portiere di movimento, arriva la rete-bis di De Oliveira, ma quando Melo Musumeci usa la testa raggiungendo Pulvirenti a quota 6 reti nei playoff, la gara finisce anzitempo, è 6-3.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (gara-1 7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE - GARA-2 - 28/06 (ev. gara-3 30/06)

COVEI META CATANIA BRICOCITY-L84 TORINO 6-3

CLASSIFICA MARCATORI

6 RETI: Pulvirenti e Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity)

5 RETI: Podda (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Turmena, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Josiko e De Oliveira (L84 Torino)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927),

1 RETE: Dian Luka, Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Murilo Schiochet, Maxi Rescia, Lucas Siqueira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina), Tuli (pro Covei Meta Catania Bricocity)