Futsal, Serie A KINTO: Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino, è il giorno del gran finale a forti tinte tricolori

L’epilogo. Dopo aver scandito il ritmo in una regular season da protagoniste, dominato i playoff fino alle Finals e vinto ognuno a casa sua, per Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino è giunta l’ora del gran finale. L’ultima partita della stagione, quella in cui la vincente - che sia nei tempi regolamentari, supplementari o rigori, fa lo stesso - inscriverà il proprio nome in un albo d’oro a forti tinte tricolore. I campioni in carica siciliani cercano il numero perfetto, quel tre che rappresenterebbe sia i trofei stagionali conquistati sia gli scudetti vinti di fila, un’impresa riuscita finora soltanto a Roma Rcb (arrivata addirittura a quattro, tra il 1988 e il 1991), BNL, Luparense e Italservice Pesaro . Anche i torinesi possono riscrivere la storia, riportando lo scudetto all’ombra della Mole Antonelliana, a 27 anni dal capolavoro di un altro spagnolo, quello del Mago Velasco, che Diego Rios può emulare . Gara-3 delle Finals al via alle 20.30, diretta televisiva su Sky Sport e in simulcast sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, in un PalaCatania sold out , come annunciato dal club di Enrico Musumeci alla vigilia.

UN GRUPPO COESO

“Siamo un gruppo compatto e coeso, che nei momenti di difficoltà si unisce ancora di più, e questa è la nostra forza più grande”. Giovanni Pulvirenti suona la carica: “In gara-2 abbiamo espresso un grande futsal, spinti dal nostro grande pubblico, ma nessuno di noi ha festeggiato, pensando subito alla bella - continua il top scorer dei playoff, insieme a Melo Musumeci -. Loro sono una squadra dalle tante soluzioni tattiche, possono giocare con il 4-0 o il pivot; noi abbiamo preparato questa partita riguardando gara-2, dobbiamo puntare su ciò che è andato bene, evitando gli errori commessi”.

LA CURA DEI DETTAGLI

“Era impensabile aspettarsi una serie corta e dominata da una delle due squadre”. Nessun dramma in casa L84 Torino dopo il Championship Point annullato dalla Meta al PalaCatania. Giuliano Fortini resta sul pezzo: “Penso che fosse normale aspettarsi una serie così tirata perché siamo due squadre forti, le prime due classificate nella regular season - sottolinea il nazionale azzurro, autore di due reti in questi playoff -. Siamo pronti per la bella, daremo tutto quello che abbiamo per provare a portare lo scudetto a Torino. Farà la differenza la cura dei dettagli e chi sbaglierà meno”.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 4-3 (gara-1 7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL 4-2 (4-3)

FINALE - GARA-2 (ev. gara-3 30/06)

COVEI META CATANIA BRICOCITY-L84 TORINO 6-3 (gara-1 1-2)

CLASSIFICA MARCATORI

6 RETI: Pulvirenti e Carmelo Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity)

5 RETI: Podda (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli Futsal)

4 RETI: Turmena, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity), Miquel (Roma 1927)

3 RETI: Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Cutruneo (Roma 1927), Josiko e De Oliveira (L84 Torino)

2 RETI: Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Cuzzolino, Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina), Fortino (Roma 1927),

1 RETE: Dian Luka, Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Biscossi, Cutrupi, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Murilo Schiochet, Maxi Rescia, Lucas Siqueira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina), Tuli (pro Covei Meta Catania Bricocity)