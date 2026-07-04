Futsal, Serie A KINTO: L84 Torino, tra scudetto e Champions League. "Siamo tutti dei leoni"

Gioia e attesa, sono i due sentiment che s’intrecciano e s’intersecano in una Torino tornata tricolore dopo il successo della L84 nelle Finals per il 42esimo scudetto del futsal nostrano, a 27 anni dal primo titolo griffato Velasco. Attesa per l’8 luglio , quando a Nyon (ore 12, in diretta streaming) il club di Lorenzo Bonaria - ventesimo nel Ranking UEFA - scoprirà le eurorivali per quel Main Round (Path B, dove si qualifica solo la prima) che ospiterà nella finestra temporale tra il 27 ottobre e il 1° novembre. La gioia, ovviamente, è ancora palpabile per il primo scudetto.

UNO SCUDETTO MAXI

“È la quarta volta che contribuisco a portare una squadra in Champions. Lo avevo già fatto con Pescara, Levante e Anderlecht, me l’ero ripromesso quando sono arrivato a Torino”. Maxi Rescia soltanto qualche minuto prima di realizzare il decisivo 4-3 in gara-3 delle Finals di Catania contro la Meta, era steso a bordocampo, vittima di crampi. “Per me è stata una stagione molto complicata - ammette l’argentino - negli ultimi mesi mi sono allenato pochissimo a causa di un infortunio, ma credo in me stesso, e così ho dato tutto quello che avevo. Come i miei compagni di squadra, abbiamo fatto una grande partita, combattendo come dei leoni”.

L’ESPERIENZA DI CUZZO

Trentanove anni e non sentirli. Leandro Cuzzolino continua a collezionare trofei: all’ottava finale scudetto, è arrivato il quarto tricolore. “Siamo scesi in campo in gara-3 consapevoli di aver perso un’opportunità in gara-2. La Meta è una grande squadra, ma noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Questo scudetto lo dedico a me stesso - rivela l’asso argentino - è stata una stagione complicata, volevo chiudere in bellezza un ciclo importante qui a Torino”.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO

Vincere con la Meta, bi-campione d’Italia e trionfatrice quest’anno di Coppa Italia e Coppa della Divisione, non è mai facile. Figuriamoci nel fortino bunker del PalaCatania. Ecco una delle chiavi che ha aperto le porte del paradiso alla L84 Torino. “Avevamo notato che con il giusto approccio e il primo vantaggio, eravamo sempre riusciti a portarla a casa con loro”. Ci ha messo del suo Francesco Liberti, autore del super spunto che ha permesso a Vander Salas di sbloccare una complicata gara-3. “Quel gol è stato importante, ha contribuito ad avere più fiducia in quello che stavamo facendo. Una grande gioia questo scudetto, lo dedico ai ragazzi della comunità Papa Giovanni XXIII (grazie ai quali ho mosso i primi passi nel futsal, in serie C2 col Forlimpopoli, ndr), a mamma e a papà”. Di seguito il calendario ufficiale della UEFA Futsal Champions League:

Sorteggio turno preliminare e turno principale: 8 luglio (ore 12, in diretta streaming sul sito dell'UEFA)

Preliminary Round: 25-30 agosto

Main Round: 27 ottobre–1 novembre

Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Finals: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da confermare)

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