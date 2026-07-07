Malagò in campo insieme a Roberto Mancini nella Coppa Canottieri

ROMA - Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e - seppur nelle nuove impegnative vesti di Presidente FIGC - per Giovanni Malagò si torna sempre nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, per la 62ª Coppa dei Canottieri Cbill . Che, come lo stesso Malagò ha rivelato, dovrebbe essere per lui la 51ª edizione da atleta : un record assoluto, smisurata passione per il “calcetto” e per il suo Circolo Canottieri Aniene , quest’anno in campo con tante stelle, su tutti l’ex ct della Nazionale – Campione d’Europa 2021 – Roberto Mancini , sempre ricordato come Campione d’Italia 2000 nell’ambito “biancoceleste” del CC Lazio.

Malagò a segno, Mancini assistman

Un vero e proprio richiamo della foresta per l’ex Presidente del CONI, tanto romanticismo sul Lungotevere per un Evento, la Coppa dei Canottieri, che di fatto inaugura ogni anno l’estate romana. Dal ricordo di Babbo Valiani – al quale è dedicato il trofeo più ambito, quello vinto dal circolo storico che ottiene più vittorie e piazzamenti nelle 5 categorie della Coppa dei Canottieri –, alle novità degli ultimi anni: un Malagò sempre innamorato del “calcetto” e ancora in grande forma, sempre disponibile a mettere maglietta e pantaloncini non appena i tanti impegni lo consentono. La gara di stasera, contro lo Sporting Eur, è vinta in scioltezza dalla compagine gialloblu dell’Aniene, tra le favorite per la vittoria finale nell’Over 60: il Presidente Malagò, in campo per larga parte dell’incontro e autore di una bella rete, con Roberto Mancini a sciorinare assist e gol come ai bei tempi. E la magia della Coppa dei Canottieri, anno dopo anno, si ripete.