Futsal, la L84 Torino riporta la Champions in Italia: "Con la leggerezza di chi sa di competere per qualcosa di grande"

Vincere uno scudetto, il primo, oltre a regalare una gioia incommensurabile, permette di rappresentare l’Italia in Europa. La L84 Torino ha conosciuto le euro-rivali di quel girone 7 del Main Round che i neocampioni ospiteranno nella finestra UEFA dal 27 ottobre al 1° novembre : i maltesi del Luxol St. Andrews, le vincenti dei gironi H (una tra Mad Max, FC Clic Chişinău, Amigo Northwest e Ranger's FC) e B del Preliminary Round (Hjørring Futsal Klub, Tirana, APOEL FC Nicosia o Futsal Club Cardiff) che si disputerà dal 25 al 30 agosto.

LA PRIMA VOLTA

“È stato emozionante vedere il nostro nome nelle griglie del sorteggio di Champions League”. È il primo sentimento di Lorenzo Bonaria dopo i sorteggi di Nyon; il presidente dei neroverdi ha le idee chiare in vista dell’esordio europeo: “Sappiamo di dover avere rispetto per tutte le squadre - afferma il numero uno dei torinesi - perché sono rivali organizzate se sono qui con noi al massimo livello”. La prima volta non si scorda mai. “La stiamo vivendo con la leggerezza propria di chi sa di competere per qualcosa di grande".

IL CAMMINO EUROPEO

L84 Torino, ventesima nel ranking UEFA, inserita nel Path B, si trova in un girone 7 dove soltanto la prima accederà agli ottavi di finale (andata e ritorno) previsti per fine novembre. Di seguito l’esito dei sorteggi di Nyon e tutte le date della UEFA Futsal Champions League:

PRELIMINARY ROUND (passano le vincenti dei raggruppamenti)

GRUPPO A: FC Vrhnika, Athletic Futsal Club Graz, KMF Proekt, Maccabi Netanya

GRUPPO B: Hjørring Futsal Klub, Tirana, APOEL FC Nicosia, Futsal Club Cardiff

GRUPPO C: MNK Buba Mara, MFC CIU, Utleira, Lynx

GRUPPO D: Drenica Futsal, Ujpest, Murata, Sakarya Karasu 1933 SK

GRUPPO E: Weilimdorf, Tallinn B.P., Unisport FC, KM Reykjavik

GRUPPO F: Doukas, Blue Magic Dublin, Sparta Belfast, London Genesis Futsal

GRUPPO G: Chrudim, KMF Studentski Dom, FC Kalmar, PYF Saltires

GRUPPO H: Mad Max, FC Clic Chişinău, Amigo Northwest, Ranger's FC

MAIN ROUND (nei primi quattro gironi passano le prime tre, nei rimanenti solo prima)

GRUPPO 1: Barça, Futsal Club Semey, Futsal Klub Lučenec, Futsal Minerva

GRUPPO 2: Kairat Almaty, Sporting Anderlecht, United Galati, TKF Beitar

GRUPPO 3: Sporting CP, Étoile Lavalloise, MNK Olmissum, Stalitsa Minsk

GRUPPO 4: Benfica, ElPozo Murcia, FC HIT Kyiv, Tigers Roermond

GRUPPO 5: Piast Gliwice, Araz-Naxçivan, vincitrice Preliminary Round gruppo C, vincitrice Preliminary Round gruppo E

GRUPPO 6: Kauno Žalgiris, Differdange, vincitrice Preliminary Round gruppo F, vincitrice Preliminary Round gruppo D

GRUPPO 7: Luxol St. Andrews, L84 Torino, vincitrice Preliminary Round gruppo H, vincitrice Preliminary Round gruppo B

GRUPPO H: KMF Loznica-Grad 2018, SC Athletic Futsal, vincitrice Preliminary Round gruppo A, vincitrice Preliminary Round gruppo G

Preliminary Round: 25-30 agosto

Main Round: 27 ottobre–1 novembre

Sorteggio ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio

Finals: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da confermare)