Super Finale Over 60, è sfida Bruno Giordano vs Malagò / Mancini

La 62ma Edizione del più antico Torneo di Calcetto d’Europa continua a sfornare dei grandi ex. Il primo a scendere in campo, nel “derby” Over 60 tra Canottieri Lazio e Canottieri Roma , è un ex Campione d’Italia, alloro conquistato con un compagno di squadra di nome Diego Armando Maradona, nel Napoli 1987. Bruno Giordano , come un ottimo Sassicaia, invecchiando migliora e delizia la platea della Fossa con il suo Circolo Canottieri Lazio.

Giordano domina il derby

Presenza oramai fissa alla Canottieri, a testimonianza del livello di gioco – e non soltanto del prestigio – raggiunto negli anni da questo Torneo che, di fatto, “inaugura” ogni anno l’Estate Romana. Giordano ha sciorinato assist, col consueto piglio da Leader, portando in Finale i biancocelesti padroni di casa, con un netto 4-1 sui cugini giallorossi.

Malagò e Mancini trascinano l'Aniene

Ma la grande serata della Fossa è continuata con la seconda semifinale, tra lo Sporting Eur e il Circolo Canottieri Aniene del neo Presidente della FIGC Giovanni Malagò e il Campione d’Italia 2000 con la Lazio Roberto Mancini (in questi giorni “visti” insieme non soltanto in quota Aniene per l’Over 60, ma anche per una possibile sinergia in ottica CT della Nazionale di Calcio). Gara mozzafiato, giocata con passione e grinta e proprio i gialloblu Malagò – Mancini hanno la meglio con un 4-3 finale. La Finale Over 60, che aprirà mercoledì 22 alle ore 18.30 la magica serata delle 5 Finali, sarà quindi una sfida di assoluto prestigio tra il CC Lazio di Bruno Giordano e il CC Aniene di Roberto Mancini e Giovanni Malagò.