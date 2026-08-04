Serie A KINTO 2026/27 a 14 squadre. Tutti gli organici. Castiglia: "La riforma ha raggiunto il suo obiettivo"

La 43esima edizione della Serie A maschile di futsal, sempre “a marchio” KINTO, torna a numero pari, con il ripescato Active Network Viterbo in luogo dell’Ecocity Genzano. Un massimo campionato con ben cinque campane (la matricola Benevento si aggiunge a Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino e Sporting Sala Consilina), tre laziali (Roma 1927, Pomezia e Active Network Viterbo), due pugliesi (Capurso, insieme alla neopromossa Giovinazzo) e altrettante venete (Came Treviso e nuovamente il Petrarca Padova). Piemonte e Sicilia a completare le sei regioni dove si giocherà il top dei campionati di futsal.

LE NOVITÀ

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di fornire gratuitamente a tutti i club di Serie A femminile e Serie A2 Élite la nuova porta del futsal italiano GAMMAGOAL – che ha debuttato, in collaborazione con il fornitore ufficiale GAMMASPORT, nella scorsa edizione della Serie A maschile, il cui obbligo di utilizzo per le suddette categorie entrerà in vigore nella stagione 2026/2027. Tra le novità, approvata la sperimentazione, per la Serie A maschile 2026/2027, della nuova regola relativa al portiere di movimento, autorizzata dalla FIFA in seguito a un’interlocuzione con la Divisione, nella prospettiva di accrescimento dello spettacolo e del valore tecnico del campionato.

LA SUPERCOPPA

Il Consiglio Direttivo ha stabilito che, a partire dall’edizione 2027/2028, parteciperanno alla Final Four della Supercoppa maschile la società campione d’Italia in carica, la società vincente la Coppa Italia, la società vincente la regular season di Serie A e la società vincente la Coppa della Divisione della stagione precedente.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE CASTIGLIA

“Il completamento delle iscrizioni ai campionati nazionali rappresenta un risultato che va ben oltre il dato numerico”. Così Stefano Castiglia, Presidente della Divisione Calcio a 5: “È la certificazione della fiducia che le società ripongono nel lavoro della Divisione Calcio a 5. Quello raggiunto oggi è il punto di arrivo di una riforma strutturale dei campionati, avviata nella stagione 2023/2024, che ha richiesto coraggio, programmazione e una visione di lungo periodo. Una riforma che ha restituito equilibrio al sistema, generato un nuovo contenitore di tesserati e posto le basi per uno sviluppo sempre più sostenibile del futsal italiano. Anche il dato del futsal femminile assume un valore strategico. La conferma del numero delle società iscritte dimostra un mantenimento che genererà nel medio periodo una crescita sistemica con basi sempre più stabili sulle quali continuare a costruire il futuro della disciplina. Questi numeri non rappresentano un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere i campionati nazionali sempre più attrattivi, competitivi e sostenibili, perché la forza del futsal italiano passa dalla solidità dei suoi club e dalla capacità delle istituzioni sportive di programmare il futuro con responsabilità e visione”. La regular season della Serie A KINTO partirà il 19 settembre, salvo anticipi da ufficializzare; nei prossimi giorni il calendario completo.

GLI ORGANICI E I GIRONI DEI CAMPIONATI NAZIONALI 2026/2027