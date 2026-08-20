La regular season di Serie A KINTO svelata davanti alle telecamere di SKY SPORT , con cui la Divisione Calcio a 5 ha rinnovato l’importante partnership. Partenza col botto nella 43esima edizione del massimo campionato maschile di futsal: i neo campioni d’Italia della L84 riceveranno la Roma 1927 semifinalista scudetto nella prima giornata in programma il 19 settembre, salvo anticipi da ufficializzare. Covei Meta Catania Bricocity a Treviso, l’ambizioso Napoli riceve il neopromosso Vinumitaly Petrarca; le quotate campane Feldi e Sandro Abate Avellino cominciano in trasferta: chi con l’Active Network, chi con la matricola Defender Giovinazzo, completano il turno Sporting Sala Consilina-Fortitudo Pomezia e Benevento-Capurso. Tre i turni infrasettimanali previsti: 22 settembre, 12 gennaio e 6 aprile .

CASTIGLIA: “IL FUTSAL AL CENTRO DELLA CASA DELLO SPORT”

“La prosecuzione della partnership tra la Divisione Calcio a 5 e Sky Sport rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e valorizzazione del futsal italiano”. Così Stefano Castiglia, in diretta tv. “Quella con Sky è una collaborazione che si è consolidata nel tempo - spiega il Presidente della Divisione Calcio a 5 - creando valore e contribuendo in maniera significativa alla visibilità del nostro movimento. Essere protagonisti sui canali di Sky Sport significa portare il futsal italiano al centro della casa dello sport italiano, all’interno di un contesto editoriale di assoluto prestigio. La continuità di questa partnership testimonia anche la crescita del brand futsal, sempre più riconoscibile, attrattivo e capace di raggiungere un pubblico ampio e trasversale. Un mio personale grazie va ai vertici di Sky Sport per aver creduto e per continuare a credere nel futsal italiano, accompagnandone con convinzione il percorso di crescita e valorizzazione. Ora non resta che attendere il fischio d’inizio della nuova stagione della Serie A KINTO e dare appuntamento a tutti gli appassionati sui canali di Sky Sport, per vivere insieme ancora una volta lo spettacolo del nostro campionato”.