Europei calcio a 5 non vedenti: l'Italia è in semifinale
Ai Campionati Europei di Calcio a 5 B1 non vedenti, la Nazionale italiana chiude la fase a girone al 2° posto e venerdì (ore 21) sfiderà la Francia in semifinale. Si tratta del miglior risultato degli azzurri nel massimo torneo continentale, mai prima d’ora l’Italia era entrata tra le prime quattro d’Europa.
L'Italia di Pugliese ha battuto Romania e Spagna
Il cammino nel girone B dei ragazzi del ct Pugliese è iniziato con le vittorie contro Romania (2-0, gol di Cavallotto e Iyobo) e Spagna (2-1, doppietta di Iyobo). Due successi che hanno permesso agli azzurri di staccare il pass per la semifinale con una giornata di anticipo. Infine, nell’ultima gara contro la Turchia, è arrivata una sconfitta beffarda contro un avversario che nel primo tempo ha sfruttato a pieno gli episodi portandosi in vantaggio di due reti. Nella ripresa, invece, c’è stato un monologo dell’Italia che ha accorciato le distanze con il bomber Paul Iyobo, capocannoniere delle ultime edizioni dei Mondiali, degli Europei e della Nations Cup. Dopo l’1-2 Cavallotto e compagni hanno continuato a spingere. Dominio assoluto e una miriade di occasioni da rete: un palo, due tiri liberi non trasformati, un paio di salvataggi miracolosi del portiere turco e altre palle gol non sfruttate. Ora testa alla semifinale di venerdì contro la Francia. Comunque vada sarà un Europeo da record per l’Italia che non aveva mai raggiunto un risultato così prestigioso agli Europei. Il miglior piazzamento nella storia, infatti, era il 5° posto conquistato a Pescara 2022.
La rosa dell’Italia: Giacomo Cerri (portiere), Pierdomenico Renzone (portiere), Brian Ramirez, Nicola Mauro, Damiano Giunta, Mauro Campanale, Francesco Cavallotto, Paul Iyobo, Antonino Martorana e Massimo D’Attolico. Allenatore: Michele Pugliese. Staff: Luca Di Pasquale, Capo Delegazione e Team Manager, Giancarlo Bruni (Guida all’attacco), Martin Calabrese (Collab. tecnico), Matteo Bonavolontà (Prep. dei portieri), Maurizio Di Silvestro (Prep. atletico), Giovanni Morgana (Medico), Nino Perna (Fisioterapista).
RISULTATI
GIRONE B
1ª giornata
Turchia 0–0 Spagna; Romania 0–2 Italia
2ª giornata
Spagna 1–2 Italia; Romania 0–2 Turchia.
3ª giornata
Italia 1-2 Turchia; Spagna 3-0 Romania.
CLASSIFICA: Turchia 7 punti, Italia 6, Spagna 4, Romania 0.
GIRONE A
1ª giornata
Grecia 0–4 Germania; Francia 4–1 Inghilterra
2ª giornata
Germania 1–1 Inghilterra; Francia 3–0 Grecia
3ª giornata
Francia 1-0 Germania; Inghilterra 8-0 Grecia
CLASSIFICA: Francia 9 punti, Inghilterra e Germania 4, Grecia 0.
IL PROGRAMMA
Venerdì 21 agosto
5°/8° posto Ore 12:15 Spagna-Grecia; ore 15:00 Germania-Romania
Semifinale 1 Ore 18:15 Turchia-Inghilterra; Semifinale 2 ore 21:00 Francia-Italia
Sabato 22 agosto
Ore 12:15 7°/8° posto; Ore 15:00 5°/6° posto
Domenica 23 agosto
Ore 15:15 finale 3°/4° posto; ore 18:00 finale 1°/2° posto
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