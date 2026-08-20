Europei calcio a 5 non vedenti: l'Italia è in semifinale

L'Italia di Pugliese ha battuto Romania e Spagna

Il cammino nel girone B dei ragazzi del ct Pugliese è iniziato con le vittorie contro Romania (2-0, gol di Cavallotto e Iyobo) e Spagna (2-1, doppietta di Iyobo). Due successi che hanno permesso agli azzurri di staccare il pass per la semifinale con una giornata di anticipo. Infine, nell’ultima gara contro la Turchia, è arrivata una sconfitta beffarda contro un avversario che nel primo tempo ha sfruttato a pieno gli episodi portandosi in vantaggio di due reti. Nella ripresa, invece, c’è stato un monologo dell’Italia che ha accorciato le distanze con il bomber Paul Iyobo, capocannoniere delle ultime edizioni dei Mondiali, degli Europei e della Nations Cup. Dopo l’1-2 Cavallotto e compagni hanno continuato a spingere. Dominio assoluto e una miriade di occasioni da rete: un palo, due tiri liberi non trasformati, un paio di salvataggi miracolosi del portiere turco e altre palle gol non sfruttate. Ora testa alla semifinale di venerdì contro la Francia. Comunque vada sarà un Europeo da record per l’Italia che non aveva mai raggiunto un risultato così prestigioso agli Europei. Il miglior piazzamento nella storia, infatti, era il 5° posto conquistato a Pescara 2022.

La rosa dell’Italia: Giacomo Cerri (portiere), Pierdomenico Renzone (portiere), Brian Ramirez, Nicola Mauro, Damiano Giunta, Mauro Campanale, Francesco Cavallotto, Paul Iyobo, Antonino Martorana e Massimo D’Attolico. Allenatore: Michele Pugliese. Staff: Luca Di Pasquale, Capo Delegazione e Team Manager, Giancarlo Bruni (Guida all’attacco), Martin Calabrese (Collab. tecnico), Matteo Bonavolontà (Prep. dei portieri), Maurizio Di Silvestro (Prep. atletico), Giovanni Morgana (Medico), Nino Perna (Fisioterapista).

RISULTATI

GIRONE B

1ª giornata

Turchia 0–0 Spagna; Romania 0–2 Italia

2ª giornata

Spagna 1–2 Italia; Romania 0–2 Turchia.

3ª giornata

Italia 1-2 Turchia; Spagna 3-0 Romania.

CLASSIFICA: Turchia 7 punti, Italia 6, Spagna 4, Romania 0.

GIRONE A

1ª giornata

Grecia 0–4 Germania; Francia 4–1 Inghilterra

2ª giornata

Germania 1–1 Inghilterra; Francia 3–0 Grecia

3ª giornata

Francia 1-0 Germania; Inghilterra 8-0 Grecia

CLASSIFICA: Francia 9 punti, Inghilterra e Germania 4, Grecia 0.

IL PROGRAMMA

Venerdì 21 agosto

5°/8° posto Ore 12:15 Spagna-Grecia; ore 15:00 Germania-Romania

Semifinale 1 Ore 18:15 Turchia-Inghilterra; Semifinale 2 ore 21:00 Francia-Italia

Sabato 22 agosto

Ore 12:15 7°/8° posto; Ore 15:00 5°/6° posto

Domenica 23 agosto

Ore 15:15 finale 3°/4° posto; ore 18:00 finale 1°/2° posto