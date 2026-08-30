Futsal, la L84 Torino conosce tutte le eurorivali del Main Round casalingo di Champions League
La fine del Preliminary Round e l’inizio della prima, storica, avventura europea della L84 Torino. I nuovi campioni d’Italia ora conoscono tutte le avversarie del gruppo 7 del Main Round di Champions League, che ospiteranno nella finestra UEFA dal 27 ottobre all’1 novembre. Oltre ai maltesi del Luxol St. Andrews, i neroverdi di Rios incroceranno i destini dei finlandesi del Mad Max e i pericolosi danesi dello Hjørring, che si spinsero già fino agli ottavi di finale una stagione fa, capaci stavolta di sconfiggere di due gol di scarto (7-5) i padroni di casa del Tirana, eliminando di fatto al fotofinish anche l'APOEL. Queste tutte le qualificate del Preliminary Round: Athletic Club Graz, Hjørring, Buba Mara, Ujpest, Unisport, Doukas, Chrudim, Futsal Mad Max.
MAIN ROUND AL COMPLETO
Completo, dunque, il tabellone principale della UEFA Futsal Champions League 2026-27. Un Main Round diviso in due Path. Nel Path A accederanno agli ottavi di finale le prime tre di ciascun girone, mentre nel Path B (quello della L84 Torino) soltanto la vincente continuerà l’avventura europea. Di seguito il tabellone principale:
MAIN ROUND (nei primi quattro gironi passano le prime tre, nei rimanenti solo prima)
GRUPPO 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, padroni di casa), Futsal Minerva (SUI)
GRUPPO 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, padroni di casa), United Galati (ROU), TFK Beitar (LVA)
GRUPPO 3: Sporting CP (POR, detentori), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, padroni di casa), Stalitsa Minsk (BLR)
GRUPPO 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, padroni di casa)
GRUPPO 5: Piast Gliwice (POL, padroni di casa), Araz-Naxçivan (AZE), Buba Mara (BIH), Ujpest (HUN)
GRUPPO 6: Kauno zalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, padroni di casa), Doukas (GRE), Unisport (ARM)
GRUPPO 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, padroni di casa), Futsal Mad Max (FIN), Hjørring (DEN)
GRUPPO 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, padroni di casa), Athletic Futsal (UKR), Athletic Club Graz (AUT), Chrudim (CZE)
CALENDARIO UEFA
Turno preliminare: 25-29 agosto
Turno principale: 27 ottobre-1 novembre
Sorteggio degli ottavi di finale e dei quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale (andata e ritorno): 8 e 19 febbraio
Finale: 6 o 7 e 8 o 9 maggio (sede da definire)
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