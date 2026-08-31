Futsal, si cambia: Alfredo Paniccia nuovo commissario tecnico dell'Italia femminile. "Una sfida stimolante"

Chi lo conosce bene giura che il suo amore per il futsal sia totalizzante. Alfredo Paniccia è il nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di futsal: succede a Francesca Salvatore che chiude così un ciclo di 9 anni, in cui ha guidato la Nazionale a nuovi e importanti traguardi, come la partecipazione al primo Mondiale della storia della disciplina.

MALAGÒ E CASTIGLIA

“Ringraziamo Francesca Salvatore, il cui lavoro ha permesso alla Nazionale femminile di posizionarsi ad un buon livello nel palcoscenico internazionale - ha dichiarato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò riferendosi anche alla quinta posizione nel raking FIFA -. Al calcio a 5 sono particolarmente legato, ho grandi ricordi personali e le Nazionali di futsal continuano a rappresentare un asset importante per la FIGC. La scelta di Paniccia, condivisa con la Divisione Calcio a 5, punta a dare un nuovo impulso al cammino delle Azzurre”. Nel giugno di due anni fa Salvo Samperi prese il timone della Nazionale maschile e in quell’occasione venne presentata la nuova Area Tecnica del futsal a supporto delle Nazionali del Club Italia, proprio in raccordo con la Divisione Calcio a 5. Il presidente Stefano Castiglia infatti sottolinea: “Ringrazio il Presidente Malagò e il Presidente del Club Italia Ranieri. Questo nuovo corso rafforza il rapporto di condivisione e collaborazione all’interno della filiera federale, nella consapevolezza che soltanto una visione comune possa continuare a far crescere, consolidare e valorizzare il futsal femminile italiano. Sul nome di Paniccia c’è stata una piena convergenza: il suo profilo interpreta perfettamente caratteristiche fondamentali per un tecnico federale, quali competenza, conoscenza del movimento, capacità di lavorare sui giovani e senso di appartenenza. A lui rivolgo, a nome di tutta la Divisione, i migliori auguri di buon lavoro per una sfida affascinante. Un ringraziamento va a Francesca Salvatore per quanto realizzato in un ciclo, culminato con la partecipazione al primo Mondiale femminile, nel quale si sono scritte pagine importanti. Oggi si apre una nuova fase, con la stessa ambizione di sempre: costruire una Nazionale sempre più competitiva, rappresentativa e capace di essere il punto di riferimento dell’intero futsal femminile italiano”.

LE PRIME PAROLE DEL NUOVO COMMISSARIO TECNICO

Quaranta anni compiuti lo scorso febbraio, Alfredo Paniccia conosce bene l’ambiente della FIGC. Già collaboratore tecnico dell’Italfutsal maschile con Alessio Musti Ct, ha lavorato a lungo con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ideando e avviando il progetto di sviluppo dei CST, i Centri di Sviluppo Territoriale dedicati al futsal e inseriti all’interno del progetto dell’Evolution Programme dell’SGS. “La FIGC l’ho sempre sentita come una seconda casa - le sue prime parole -. Potersi sedere sulla panchina di una Nazionale così importante è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la Federcalcio, nella persona del presidente Giovanni Malagò e del Presidente del Club Italia Claudio Ranieri, così come la Divisione Calcio a 5 e il presidente Stefano Castiglia. Eredito una squadra che ha effettuato un percorso di crescita lungo e importante. Davanti a noi abbiamo subito un obiettivo, cercare di qualificarci per la prima volta alla fase finale dell’Europeo: è una sfida stimolante a cui dedicherò tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, nell’interesse della squadra dello sviluppo del movimento femminile che oggi offre tanti margini di crescita”.

I PROSSIMI IMPEGNI

La Nazionale femminile si radunerà a inizio settembre a Novarello e sarà la prima uscita di Alfredo Paniccia in qualità di capo allenatore. A ottobre sarà già tempo di competere: le Azzurre voleranno in Slovenia per affrontare il Main Round di qualificazione alla fase finale dell'Europeo del 2027. Mercoledì 7 ottobre alle ore 19 l'esordio ufficiale proprio contro le padrone di casa, mentre il giorno successivo sarà la volta delle campionesse d'Europa in carica della Spagna (ore 16.30), per poi chiudere il girone sabato 10 ottobre contro la Francia (ore 16). Sarà inoltre un'ultima parte di 2026 piena di appuntamenti per il movimento femminile: a inizio novembre la Nazionale femminile (in quota Under 18) volerà a Dakar per la quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili estivi. A guidare le Azzurrine in panchina ci sarà Sebastiano Giuffrida, già collaboratore tecnico dell'Italfutsal femminile, nonché referente del progetto giovanile Futsal+ (subentrò proprio a Paniccia) dell'SGS.

IL CURRICULUM

Nato a Frosinone il 7 febbraio 1986, Alfredo Paniccia è in possesso del patentino UEFA C e della Licenza A Futsal. Inizia giovanissimo la sua carriera da allenatore: a 23 anni è il viceallenatore del Palestrina in Serie B, mentre nel 2012 ad Augusta, in Sicilia, oltre a essere assistente in prima squadra, diventa tecnico dell'Under 21. La prima esperienza da capo allenatore di una prima squadra arriva nella stagione 2015/2016, sempre in Sicilia, sulla panchina del Regalbuto che porta alla promozione dalla Serie C1 alla Serie B. Tre anni più tardi il salto in Serie A, a Latina, mentre nella stagione 2019/2020 entra nello staff della Nazionale di futsal, in qualità di collaboratore tecnico del Ct Alessio Musti. Chiusa l’esperienza in maglia azzurra torna a Regalbuto, in Serie A2 e nel 2021 guida anche la squadra Under 19 allo Scudetto. La collaborazione con la FIGC prosegue e nel 2021: assieme al Settore Giovanile e Scolastico, sulla scia di quanto già avviato con il calcio e i CFT, Paniccia avvia il progetto dedicato all’attività di sviluppo del futsal, i Centri di Sviluppo Territoriale diventando il referente del progetto Futsal+. Nel 2022 la Serie A torna a bussare alla sua porta e accetta la sfida della L84 Torino: nel 2023 vince la Coppa della Divisione – primo titolo dell’attuale squadra campione d’Italia in carica – e viene premiato dalla Divisione Calcio a 5 come il miglior allenatore della stagione. Fra le esperienze formative Paniccia è stato, fra il 2009 e il 2014, formatore e allenatore della Juventus Soccer School, nonché docente ospite del Settore Tecnico nel corso Licenza A Futsal del 2024.