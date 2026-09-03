Futsal, Italia-Samperi: un programma a lunga scadenza. "Grande responsabilità e fiducia nel nostro cittì"

La parola d’ordine è continuità. Sono stati rinnovati i quadri tecnici delle Nazionali maschili di futsal aprendo un nuovo ciclo su base triennale. Il 14 giugno del 2024 Salvo Samperi è divenuto il nono Ct della storia della Nazionale di futsal (l’ottavo in assoluto, visto il doppio incarico di Facchin): la sua prima fase di lavoro si è conclusa lo scorso febbraio con l’Europeo in Slovenia, dove l’Italia è tornata a giocare una partita a eliminazione diretta (il quarto di finale contro la Spagna) di una fase finale di una competizione internazionale a distanza di 10 anni dall’ultima volta. Il progetto di tre anni darà una nuova spinta e guarderà lontano, in particolare al Mondiale del 2028 (sede ancora da ufficializzare), ‘abbracciando’ tutta la filiera, dalla Nazionale maggiore dello stesso Samperi, all’Under 19 di Vanni Pedrini. Si proseguirà un percorso impostato già sei mesi fa, in cui il Ct indicherà la direzione tecnica, la metodologia di allenamento e le linee guida, che saranno le stesse per tutte le Nazionali. Un triennio nel quale, oltre a cercare di competere al massimo livello internazionale, si getteranno le basi del futuro e in cui l’attenzione sarà rivolta principalmente ai giovani e ai calcettisti di formazione italiana.

UN LAVORO GIÀ AVVIATO

Il dt e presidente del Club Italia Claudio Ranieri ha commentato a margine del rinnovo: “Il Club Italia è come una grande scuderia, all’interno della quale ci sono auto da corsa che vanno messe nelle migliori condizioni per poter competere e gareggiare al massimo livello. Il futsal è una di queste vetture e il lavoro che è stato impostato assieme alla Divisione Calcio a 5 va in questa direzione”. Ranieri ha inoltre rimarcato: “Abbiamo scelto di proseguire un lavoro già avviato e che ha prodotto i primi risultati: rinnovo il mio in bocca al lupo a Samperi e a tutta la struttura che ha l’importante compito di riportare l’Italia a giocare il Mondiale. Un obiettivo da perseguire mettendo al centro del progetto e coinvolgendo maggiormente, rispetto al passato, calciatori di formazione italiana”.

LA COMUNITÀ D’INTENTI

“La scelta di prolungare per tre anni il rapporto con il Ct Samperi rappresenta un ulteriore e concreto segnale dell’efficacia della comunità di intenti che oggi unisce le diverse componenti federali e conferma la centralità della Divisione Calcio a 5 e della sua Area Tecnica nel supporto al Club Italia nella programmazione del futuro delle nostre Nazionali". Così Stefano Castiglia: "La Divisione torna così a essere pienamente centrale nelle scelte strategiche delle Nazionali, grazie a una collaborazione sempre più forte e proficua con Club Italia - spiega il numero uno di Viale Tiziano - desidero ringraziare il Presidente Malagò e il Presidente del Club Italia Ranieri per la costante disponibilità e per aver contribuito ad alimentare un percorso condiviso, nel quale ciascuna componente mette a disposizione competenze, visione e responsabilità con l’obiettivo comune di costruire un futuro sempre più ambizioso e luminoso per il futsal italiano. Samperi ha dimostrato, anche attraverso scelte coraggiose, di voler imprimere un deciso cambio di passo, sostenuto con convinzione dalla Divisione: costruire una Nazionale più giovane, valorizzando nuovi talenti e accompagnandoli in un percorso di crescita tecnica e sportiva, senza lasciarsi condizionare esclusivamente dal risultato immediato. In questa prospettiva, il rinnovo triennale rappresenta una scelta di grande responsabilità e, al tempo stesso, di grande fiducia. Offre al Ct l’orizzonte temporale necessario per consolidare il proprio progetto tecnico, lavorare sui giovani e costruire basi solide per il futuro della Nazionale. Rivolgo al Ct Samperi e al suo staff, a nome mio e di tutta la Divisione, i migliori auguri di buon lavoro”.

LE PRIME SCELTE

Proprio la FIFA Futsal World Cup 2028 rappresenta il grande obiettivo da qui a due anni. Le qualificazioni inizieranno a ottobre, con la prima partita degli Azzurri contro la Georgia (nel girone del Main Round anche il Kosovo) in programma il 20 ottobre a Rende, in Calabria. Il primo raduno stagionale dell’Italfutsal si terrà dal 7 al 10 settembre al CPO ‘Giulio Onesti’ di Roma: per l’occasione Samperi ha convocato 18 calciatori, in cui spicca il ritorno in azzurro di Attilio Arillo (29 presenze, l’ultima delle quali nel novembre 2024) e soprattutto la chiamata di Luca Ferraro, classe 2009 della Lazio.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Jurij Bellobuono (Sandro Abate), Carlos Dalcin (L84 Torino), Leonardo Politano (Came Treviso), Generoso Di Stanio (Feldi Eboli);

Giocatori di movimento: Enrico Donin (Came Treviso), Yamoul Fahd (Came Treviso), Attilio Arillo (Napoli), Carlos Del Mestre (Sp. Sala Consilina), Julio De Oliveira (L84 Torino), Giuliano Fortini (L84 Torino), Francesco Liberti (L84 Torino), Matheus Barichello (Benevento), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania), Ivan Cutruneo (Roma 1927), Luca Ferraro (Lazio C5)

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Nutrizionista: Francesco Leva; Fisioterapisti: Valerio Esposito e Emiliano Diaferia.