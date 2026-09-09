Futsal, aspettando la Serie A KINTO: partenza col botto, tutti gli Sky Match del girone di andata
Cresce l’attesa per la 43esima edizione della Serie A, targata ancora KINTO, al via con gli anticipi del 18 settembre: una regular season contrassegnata da novità e, in rima baciata, continuità. Il massimo campionato nostrano si conferma all’avanguardia nel panorama internazionale e sperimenterà la nuova norma sul portiere di movimento, o più semplicemente il 5vs4. Flying Goalkeeper: una sorta di rivoluzione regolamentare, autorizzata dalla FIFA in seguito a un’interlocuzione con la Divisione Calcio a 5, studiata per preservare l'essenza della spettacolarità del calcio a 5, per velocizzare i tempi morti e diminuire ai minimi termini quel 5v4 usato come strumento conservativo solo per far scorrere il cronometro, che tanto ha fatto storcere il naso a molti tifosi che seguono le partite nei palazzetti o in TV.
COSA CAMBIA
Nella prossima Serie A KINTO il superamento della linea mediana da parte del portiere di movimento, con la sua squadra in possesso del pallone, attiverà uno specifico regime riferito all’intera squadra: se il pallone è nella propria metà del rettangolo di gioco, la squadra deve portarlo nella metà avversaria entro quattro secondi; dopo tale dislocazione, il pallone non può essere riportato nella propria metà del rettangolo di gioco mentre il regime rimane attivo. Così la squadra conserva la possibilità di utilizzare il portiere come quinto calciatore, ma deve accettare una conseguenza precisa: sviluppare l’azione in avanti. La squadra che attacca avrà soltanto la metà campo avversaria con la superiorità numerica, chi difende potrà pressare in uno spazio ridotto: meno noia, in soldoni, ulteriore spettacolarità.
MASSIMA VISIBILITÀ
La prossima Serie A KINTO col suo Flying Goalkeeper si potrà vedere sempre gratuitamente sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, ma il futsal continuerà ad abitare anche nella casa dello Sport. Quel rapporto già consolidato in occasione del giorno dei calendari vede un nuovo step: l’ufficialità del palinsesto delle dirette televisive sulla tv satellitare per quanto riguarda il girone di andata di regular season della Serie A KINTO. Partenza col botto, subito il match clou della prima giornata tra i campioni d’Italia della L84 Torino e la rivelazione Roma 1927, semifinalista in tutte le competizioni un’annata fa. Tra le dirette SKY del girone di andata c’è di tutto e di più: dal derby campano tra Benevento e Napoli a Covei Meta Catania Bricocity-Feldi, remake delle finali di Supercoppa e Coppa Italia, fino ad arrivare al 4 dicembre, il giorno di Covei Meta Catania Bricocity-L84 Torino. Di seguito il palinsesto completo delle dirette Sky per il girone di andata di regular season di Serie A KINTO.
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