Cresce l’attesa per la 43esima edizione della Serie A, targata ancora KINTO, al via con gli anticipi del 18 settembre: una regular season contrassegnata da novità e, in rima baciata, continuità. Il massimo campionato nostrano si conferma all’avanguardia nel panorama internazionale e sperimenterà la nuova norma sul portiere di movimento, o più semplicemente il 5vs4. Flying Goalkeeper: una sorta di rivoluzione regolamentare, autorizzata dalla FIFA in seguito a un’interlocuzione con la Divisione Calcio a 5, studiata per preservare l'essenza della spettacolarità del calcio a 5, per velocizzare i tempi morti e diminuire ai minimi termini quel 5v4 usato come strumento conservativo solo per far scorrere il cronometro, che tanto ha fatto storcere il naso a molti tifosi che seguono le partite nei palazzetti o in TV.