Futsal, tra play-in e Flying Goalkeeper: al via la Serie A KINTO più spettacolare di sempre

A meno di tre mesi dal sold out di Catania per gara-3 delle Finals tra Meta e L84 Torino, riparte la Serie A KINTO. Una 43esima edizione resa ancora più spettacolare grazie a tre grandi novità. La prima è l’introduzione dei play-in, che eliminerà di fatto l’obiettivo di una stagione regolare tranquilla per chiunque: al termine della regular season, infatti, soltanto le prime sei saranno qualificate direttamente ai playoff scudetto; le squadre classificate dalla settima alla decima posizione daranno vita a un play-in (tutte gare secche) per determinare le ultime due partecipanti alla corsa scudetto. Dodicesima e tredicesima ai playout (qualora vi siano meno di otto punti di distanza tra di esse), le ultime due retrocesse in Serie A2 Élite. Regular season dal 18 settembre 2026 fino al 9 aprile 2027. Play-in a partire dal 24 aprile, le finals sono previste dal 5 giugno.