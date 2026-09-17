Futsal, tra play-in e Flying Goalkeeper: al via la Serie A KINTO più spettacolare di sempre
A meno di tre mesi dal sold out di Catania per gara-3 delle Finals tra Meta e L84 Torino, riparte la Serie A KINTO. Una 43esima edizione resa ancora più spettacolare grazie a tre grandi novità. La prima è l’introduzione dei play-in, che eliminerà di fatto l’obiettivo di una stagione regolare tranquilla per chiunque: al termine della regular season, infatti, soltanto le prime sei saranno qualificate direttamente ai playoff scudetto; le squadre classificate dalla settima alla decima posizione daranno vita a un play-in (tutte gare secche) per determinare le ultime due partecipanti alla corsa scudetto. Dodicesima e tredicesima ai playout (qualora vi siano meno di otto punti di distanza tra di esse), le ultime due retrocesse in Serie A2 Élite. Regular season dal 18 settembre 2026 fino al 9 aprile 2027. Play-in a partire dal 24 aprile, le finals sono previste dal 5 giugno.
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE
La seconda novità conferma l’Italia del futsal all’avanguardia, in termini di innovazione e sperimentazione. La prossima Serie A KINTO è impreziosita da una nuova norma: il Flying Goalkeeper, autorizzato direttamente dalla FIFA in seguito a un’interlocuzione con la Divisione Calcio a 5. Una norma che non sostituisce né riscrive le regole del futsal, ma integra la normativa vigente sul 5v4, eliminando di fatto tutti quei mugugni figli di uno sterile possesso palla con il portiere di movimento. Ora il superamento del centrocampo da parte del portiere di movimento, con la sua squadra in possesso, attiverà uno specifico regime riferito all’intera squadra. Se il pallone è nella propria metà campo, la squadra offendente deve portarlo nella metà avversaria entro quattro secondi; dopo tale dislocazione, il pallone non può essere riportato nella propria metà del rettangolo di gioco mentre il regime rimane attivo, così chi attacca conserva sì la possibilità di utilizzare il portiere come quinto di movimento, ma deve accettare una conseguenza precisa: sviluppare l’azione in avanti, con pochi margini di indietreggiamento. Nel segno della più totale adrenalina.
VISIBILITÀ TOTALE
Serie A KINTO sempre fruibile gratuitamente, non solo sull’ormai tradizionale canale YouTube della Divisione Calcio a 5 che punta ai 40K di follower o con gli Sky Match. Due partite a giornata verranno trasmesse in simulcast su Futsal TV, la nuova piattaforma digitale interamente dedicata al futsal, che trasmetterà (con highlights annessi) due partite di Serie A KINTO e TESYS, tutta la Serie A2 Élite e i migliori incontri di A2, per una visibilità pressoché totale.
LA PRIMA GIORNATA
Tutte in campo di venerdì le top 14 del futsal italiano maschile. Sarà Active Network-Feldi Eboli ad aprire la regular season di Serie A KINTO con l’anticipo pomeridiano delle 18.30; il clou al Palamaggiore di Leinì, dove i neocampioni d’Italia della L84 Torino sfoggeranno le nuove maglie ispirate alle stelle, sfidando la pericolosissima Roma 1927, pronta a mettere in campo nuovi talenti provenienti dall’inesauribile vivaio, semifinalista in tutte le competizioni una stagione fa. La Covei Meta Catania Bricocity parte in trasferta a Treviso con il nuovo Came di Gulizia, mentre l’ambizioso Napoli terrà a battesimo (in casa) il ritorno del Vinumitaly Petrarca in Serie A. Questo il programma completo della prima giornata di Serie A KINTO: Active Network-Feldi Eboli (ore 18.30), Defender Giovinazzo-Sandro Abate (ore 20.00), GG Team Wear Benevento 5-Gts Global Work Capurso (ore 20.30), Came Treviso-Covei Meta Catania Bricocity (ore 20.30), L84 Torino-Roma 1927 (ore 20.30, diretta Sky Sport), Napoli Futsal-Vinumitaly Petrarca (ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Fortitudo Pomezia (ore 20.30).
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS