Futsal, Serie A KINTO: L84 Torino di rimonta, Roma ko. Il Napoli parte alla grande: è 6-1 alla prima

Sei successi, di cui quattro casalinghi, e un pari. La regular season di Serie A KINTO comincia così . Sorride la L84 Torino, alla prima col tricolore al petto . Ma che fatica nello Sky Match del PalaMaggiore rimontare e sconfiggere un’ottima Roma 1927, che soffre nei primi minuti e s’affida alle parate di Sarmiento, ma sblocca il risultato con Fortino, chiudendo meritatamente avanti all’intervallo. I campioni d’Italia crescono con il passare dei minuti e nella ripresa capovolgono il risultato con i nuovi arrivati. Terry s’inventa la giocata del pari, inutile il tentativo di salvataggio sulla linea di Pietrasanta. Gilvan fa tutto col destro, elude la marcatura di Sacon infilando Sarmiento, lo Sky Match si chiude a 34” dal termine, quando Liberti s’inventa il golazo del definitivo 3-1. Ma il migliore in campo è Dalcin, che non doveva neanche giocare, e questo la dice lunga sull’onorevole sconfitta giallorossa.

CAMPANE A FESTA

Comincia alla grande il campionato del Napoli: Pauleta e Guilhermao (segnerà una doppietta) spianano la strada agli azzurri di Ciccio Angelini, che dilagano nella ripresa imponendosi 6-1 contro il neopromosso Vinumitaly Petrarca. Doppio 3-0 in trasferta per Feldi Eboli e Covei Meta Catania Bricocity. Le Volpi di Figu Antonelli passano a Orte nell’anticipo: di Echavarria il primo gol della regular season, Braga e Breno chiudono i conti nella ripresa contro l’Active Network. Doppio Diaz e Podda, invece, firmano il tris rossazzurro al PalaCicogna con il nuovo Came Treviso di Gulizia. Turno favorevole alle campane, con ben quattro successi. Buona la prima per lo Sporting Sala Consilina e il neopromosso Benevento: Brunelli (bis) e Foti (nei secondi finali) ribaltano la Fortitudo Pomezia passata in vantaggio con Murilo; un Volonnino da copertina (tripletta) è decisivo nel 5-2 giallorosso del PalaTedeschi ai danni di un Global Work Capurso a cui non bastano i gol di Dudu Taborda. Un solo pari nella prima giornata di campionato, peraltro sorprendente: la matricola pugliese Defender Giovinazzo ferma sull'1-1 il più quotato Sandro Abate. Al PalaPansini succede tutto nel finale: gli avellinesi passano in vantaggio su una giocatona di Borruto concretizzata da Marcelinho. Ma non basta: il 5vs4 di Menini con Cutrignelli portiere di movimento paga, assist di Baklanov e rete di Rezende, finisce senza vincitori né vinti.

SI TORNA SUBITO IN CAMPO

Poco tempo per riposare, la Serie A KINTO torna subito in campo per il turno infrasettimanale, in programma martedì. Il derby campano tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina è l’unica sfida tra squadre vincenti alla prima; Roma 1927-Defender Giovinazzo è lo Sky Match di Genzano. Tutto ovviamente in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, con Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal e Sandro Abate-Came Treviso in simulcast su Futsal TV.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

SERIE A KINTO - 1ª GIORNATA

ACTIVE NETWORK-FELDI EBOLI 0-3

DEFENDER GIOVINAZZO-SANDRO ABATE 1-1

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-GTS GLOBAL WORK CAPURSO 5-2

CAME TREVISO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 0-3

L84 TORINO-ROMA 1927 3-1

NAPOLI FUTSAL-VINUMITALY PETRARCA 6-1

SPORTING SALA CONSILINA-FORTITUDO POMEZIA 3-1

FOTO CREDIT: Roberto D'Urzo