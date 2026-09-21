Futsal, Serie A KINTO, turno infrasettimanale: Feldi Eboli-Sala Consilina derby-clou della seconda giornata

La Serie A KINTO di futsal parte in seconda. Superato l’ostacolo del debutto, che porta con sé tradizionalmente tante complessità, è tempo di tornare in campo per la seconda giornata di regular season, il primo turno infrasettimanale. Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina è l’incontro di cartello: un po’ derby campano, un po’ unica sfida fra squadre vincenti alla prima. Per esigenze legate alla disponibilità degli impianti, si giocherà al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo , nel segno dell’inversione di campo. Antonelli cerca comunque conferme per le sue Volpi; tra i Draghi, Brunelli (doppietta decisiva all’esordio) ha il piede caldo e nessuna intenzione di fermarsi.

BIS A PORTATA DI MANO

Tutte le altre capolista, invece, hanno l’occasione di ripetersi. I campioni d’Italia della L84 Torino chiedono strada al Global Work Capurso in uno dei due anticipi pomeridiani; l’altro è Covei Meta Catania Bricocity-Active Network, remake dell’ultima finale di Coppa della Divisione. Trappola a Pomezia per un Napoli in grande spolvero (6-1 al debutto) contro una Fortitudo sempre pericolosa nel proprio catino del PalaLavinium. Benevento a Padova nel “derby” tra matricole contro il Vinumitaly Petrarca, con l’entusiasmo proprio di chi ha vinto e convinto alla prima. Il Sandro Abate, invece, si affida al proprio impianto avellinese per sbloccarsi con il Came Treviso e dimenticare il pari indigesto di Giovinazzo. Già, il Defender Giovinazzo, di scena a Genzano per la trasferta contro una Roma 1927 ribaltata e sconfitta sì dai campioni d’Italia, ma gagliarda e pimpante all’esordio stagionale.

GUIDA TV

Tutte le sfide del turno infrasettimanale di Serie A KINTO in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal e Sandro Abate-Came Treviso in simulcast su Futsal TV, Roma 1927-Defender Giovinazzo è lo Sky Match.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA