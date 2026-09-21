Futsal, Serie A KINTO, turno infrasettimanale: Feldi Eboli-Sala Consilina derby-clou della seconda giornata
La Serie A KINTO di futsal parte in seconda. Superato l’ostacolo del debutto, che porta con sé tradizionalmente tante complessità, è tempo di tornare in campo per la seconda giornata di regular season, il primo turno infrasettimanale. Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina è l’incontro di cartello: un po’ derby campano, un po’ unica sfida fra squadre vincenti alla prima. Per esigenze legate alla disponibilità degli impianti, si giocherà al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, nel segno dell’inversione di campo. Antonelli cerca comunque conferme per le sue Volpi; tra i Draghi, Brunelli (doppietta decisiva all’esordio) ha il piede caldo e nessuna intenzione di fermarsi.
BIS A PORTATA DI MANO
Tutte le altre capolista, invece, hanno l’occasione di ripetersi. I campioni d’Italia della L84 Torino chiedono strada al Global Work Capurso in uno dei due anticipi pomeridiani; l’altro è Covei Meta Catania Bricocity-Active Network, remake dell’ultima finale di Coppa della Divisione. Trappola a Pomezia per un Napoli in grande spolvero (6-1 al debutto) contro una Fortitudo sempre pericolosa nel proprio catino del PalaLavinium. Benevento a Padova nel “derby” tra matricole contro il Vinumitaly Petrarca, con l’entusiasmo proprio di chi ha vinto e convinto alla prima. Il Sandro Abate, invece, si affida al proprio impianto avellinese per sbloccarsi con il Came Treviso e dimenticare il pari indigesto di Giovinazzo. Già, il Defender Giovinazzo, di scena a Genzano per la trasferta contro una Roma 1927 ribaltata e sconfitta sì dai campioni d’Italia, ma gagliarda e pimpante all’esordio stagionale.
GUIDA TV
Tutte le sfide del turno infrasettimanale di Serie A KINTO in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal e Sandro Abate-Came Treviso in simulcast su Futsal TV, Roma 1927-Defender Giovinazzo è lo Sky Match.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA
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