Futsal, Serie A KINTO: Sala Consilina, Benevento, L84 Torino e Meta Catania a punteggio pieno

IL BIG MATCH DURA UN TEMPO

A San Rufo (inversione di campo), l’atteso derby campano dura di fatto un tempo, chiuso con lo Sporting Sala Consilina avanti di un gol, griffato da una staffilata dalla distanza di un Foti già a segno con il Pomezia. La Feldi Eboli resta negli spogliatoi, i Draghi colpiscono tre volte nell’arco di quattro minuti a inizio ripresa: su palla inattiva (schema su punizione di Igor) concretizzata da Bueno, da fuori area con Carlos Delmestre e con Walex. È proprio l’ex Came a mettere il punto esclamativo sulla prestazione dei gialloverdi, la rete di Siddi a giochi fatti serve soltanto per le statistiche, finisce con un eloquente 5-1.

BENE, BRAVI BIS

Ancora un successo con tre gol di scarto per la matricola Benevento, corsara a Padova: Pires apre e chiude il poker giallorosso, a segno anche Caruso e Lamas; di Lucacel l’illusorio vantaggio iniziale del Vinumitaly Petrarca. Successi di misura per L84 Torino e Covei Meta Catania Bricocity. I campioni d’Italia passano a Sammichele al termine di un match altamente spettacolare, con ben 11 gol e una bellissima altalena di emozioni: Vander Salas rende merito a una splendida verticalizzazione di Fortini, infilando Micoli. Ma prima Fatiguso su palla inattiva (punizione di Perri), poi il solito Dudu Taborda capovolgono il risultato, Murilo Schiochet su una giocatona dell’ispirato Vander Salas fissa sul 2-2 il parziale del primo tempo. Rescia apre la ripresa con il nuovo vantaggio neroverde, ma Mohabz riporta il risultato in parità, poi Terry e Salas spingono la L84 Torino, ma il top scorer Dudu Taborda (4 gol in 2 gare) e Perri riacciuffano i tricolori sul 5-5. Decisiva la rete a 3’ dalla fine di Terry. Al PalaCatania, invece, la Meta impiega più di un tempo per aprire il bunker viterbese e battere un sontuoso Ducci: Pulvirenti si sblocca sull’assist di Albertico, ma la risposta dell’Active è davvero importante: Vinicius Calvanese prima si vede ribattere sulla linea una conclusione ravvicinata a botta sicura, poi realizza l’1-1 sfruttando un calcio di punizione e la superiorità numerica data dal rosso diretto (per chiara occasione da rete) del finlandese Alamikkotervo; per i rossazzurri ci pensa Fitsa nel finale a sbrogliare: è 2-1.

PAZZO PARI

Adrenalina pura anche a Pomezia. Cutrupi e Taborda concretizzano il miglior approccio della Fortitudo, ma il Napoli dell’ex Angelini rimonta con Bortoletto e Neves a cavallo dei due tempi, passando addirittura a condurre con Pauleta. Lara e Matteus nello spazio di 1’20” provocano un altro ribaltone. Ci pensa Turmena a salvare gli azzurri a 1’08” dal suono della sirena, è il definitivo 4-4 tra Fortitudo e Napoli.

COLPO GROSSO E SETTEBELLO

Si sbloccano Came e Roma. I trevigiani compiono un vero e proprio colpo grosso, andando a vincere ad Avellino: di Donin e Japa Vieira l’uno-due della squadra di Gulizia, Grasso ed Everton ricalibrano il risultato, ma Gargantini riporta avanti i biancazzurri prima del duplice fischio; nella ripresa l’allungo decisivo trevigiano (complice anche il rosso a Galletto) con doppio André e Luizinho, si chiude con un clamoroso 2-6. Largo anche il successo della Roma di Reali: i giallorossi hanno lo stesso approccio di Torino, ma stavolta non c’è scampo per la matricola Defender Giovinazzo. Sacon, Seferi, Cainan, una perla di Fortino (MVP dello Sky Match) e Pina chiudono i conti già nel primo tempo, la ripresa è una passerella: Borolo fa 6-0, Fanfulla e Rezende (già a segno col Sandro Abate) sono le due fiammate biancoverdi, Cutruneo cala il settebello giallorosso.

COVEI META CATANIA BRICOCITY-ACTIVE NETWORK 2-1

GTS GLOBAL WORK CAPURSO-L84 TORINO 5-6

FELDI EBOLI-SPORTING SALA CONSILINA 1-5

FORTITUDO POMEZIA-NAPOLI FUTSAL 4-4

ROMA 1927-DEFENDER GIOVINAZZO 7-2

SANDRO ABATE-CAME TREVISO 2-6

VINUMITALY PETRARCA-GG TEAM WEAR BENEVENTO 5 1-4

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMI TURNI

FOTO: credit Alfonso Scarpa