Tre giornate in una settimana. Tre, come gli indizi che faranno una prova dello status primordiale di una Serie A KINTO partita all’insegna dei gol: ben 50 nel turno infrasettimanale per un totale di 80 , una media di quasi sei a partita.

SCONTRO TRA CAPOLISTE A PUNTEGGIO PIENO

Dopo la terza giornata non ci saranno più quattro squadre a punteggio pieno, e il motivo è presto detto: al PalaTedeschi c’è Benevento-L84 Torino, squadre in salute e sempre vincenti, con già nove gol all’attivo per entrambe. Lo Sporting Sala Consilina gioca di nuovo nell’affollato San Rufo e può sfruttare il proprio impianto per calare il tris, Vinumitaly Petrarca permettendo. Covei Meta Catania Bricocity, invece, impegnata a Giovinazzo contro un Defender sì travolto a Genzano dalla Roma nel turno infrasettimanale, ma capace di stoppare sul pari, in campo, il Sandro Abate all’esordio nella massima serie.

UN TURNO SPALMATO SU DUE GIORNI

Negli altri incontri, l’imbattuto Napoli vuole tornare al successo dopo il pazzo pari di Pomezia; attenzione però al Global Work Capurso, sempre sconfitto sì, ma altrettanto performante sia a Benevento sia contro i campioni d’Italia della L84 Torino, con un Dudu Taborda in gol già quattro volte in due partite. Roma e Came Treviso provano a cavalcare l’onda di un turno infrasettimanale più che positivo: una in casa nel posticipo contro un Sandro Abate ambiziosa am in fase di rodaggio, l’altra contro una Feldi Eboli uscita malconcia dal derby contro il Sala Consilina. Derby ad Orte, dove Active Network e Fortitudo Pomezia sono accomunate anche dalla grande voglia di sbloccarsi. Un turno spalmato su due giorni: quattro gare al venerdì, tre di sabato. Tutti gli incontri della terza giornata saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Defender Giovinazzo-Covei Meta Catania Bricocity e Roma-Sandro Abate in simulcast su Futsal TV, Sporting Sala Consilina-Vinumitaly Petrarca lo Sky Match. Questo il programma completo: Defender Giovinazzo-Covei Meta Catania Bricocity (venerdì, ore 20), Benevento-L84 Torino (venerdì, ore 20.30), Napoli-Global Work Capurso (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Vinumitaly Petrarca (venerdì, ore 20.30), Active Network-Fortitudo Pomezia (sabato, ore 15), Came Treviso-Feldi Eboli (sabato, ore 16), Roma-Sandro Abate (sabato, ore 20.30).

TUTTE LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

RISULTATI E CLASSIFICA