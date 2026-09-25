Futsal, anticipi: blitz L84 Torino e Meta Catania. Ribaltone Sala Consilina, Napoli di ripresa

I quattro Friday Night non cambiano gli indizi che nella terza giornata della Serie A KINTO diventano una prova delle forze in campo. Chi in un modo e chi in un altro, L84 Torino, Sporting Sala Consilina e Covei Meta Catania Bricocity continuano a vincere. Grazie a un approccio all’altezza della sua fama, i campioni d’Italia indirizzano il big match di Benevento con l’uno-due Terry-Liberti, poi ancora Terry realizza il 3-0 prima del duplice fischio . Nella ripresa De Oliveira chiude i conti, mentre l’orgoglio giallorosso è testimoniato dalle reti di Lamas e Caruso, che dimezzano il risultato e rendono meno pesante la sconfitta contro i tricolori.

UNA RIMONTA DA DRAGHI

Negli altri incontri, Sky Match thrilling. Il Vinumitaly Petrarca è avanti 2-0 a San Rufo a 1’25” dal termine. Ma le reti (nel primo tempo) di Rafinha e (nella ripresa) di Barbieri non bastano alla squadra di Luca Giampaolo. Delmestre e Bueno ricalibrano il risultato, e a 11” dal suono della sirena è ancora Carlos a mandare in visibilio il Centro Sportivo Meridionale: 3-2 e ribaltone subito.

CLEAN SHEET E GOLEADA IN TRASFERTA

La Covei Meta Catania Bricocity torna dominante. I rossazzurri dilagano a Giovinazzo: doppio Ortas e Podda, Melo Musumeci e Brandon Diaz a segno nell’eloquente 6-0 al Defender. Bene anche l’imbattuto Napoli, che tra le mura amiche si conferma dall’attacco esplosivo. Ma non inganni il risultato: contro il Global Work Capurso il primo tempo termina con un pirotecnico 6-6. Gli azzurri fanno la differenza nella ripresa e con un parziale di 4-0 (Neves, Bocao, Turmena e Bortoletto) archiviano il pazzo pari di Pomezia del turno infrasettimanale.

ORA LE ALTRE

Sabato si chiude una terza giornata aperta dal derby di Orte tra Active Network e Fortitudo Pomezia (ore 15), a seguire Came Treviso-Feldi Eboli (ore 16) e, in serata, l’atteso Roma-Sandro Abate: tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, con la sfida di Genzano in simulcast su Futsal TV.

DEFENDER GIOVINAZZO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 0-6

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-L84 TORINO 2-4

NAPOLI FUTSAL-GTS GLOBAL WORK CAPURSO 10-6

SPORTING SALA CONSILINA-VINUMITALY PETRARCA 3-2

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMI TURNI

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