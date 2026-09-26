Futsal, Serie A KINTO: la Roma riacchiappa il Sandro Abate Avellino. Bis Came Treviso: Feldi, altro stop
La terza giornata di regular season di Serie A KINTO, con L84 Torino, Sala Consilina e Covei Meta Catania Bricocity capolista a punteggio pieno, si chiude con il pirotecnico pareggio nel posticipo del PalaCesaroni. Il Sandro Abate scappa con De Luca ed Everton, la Roma lo riacchiappa nel finale: Pina e Sacon nell’arco di tre minuti decretano il definitivo 2-2.
GLI INCONTRI POMERIDIANI
Il Came Treviso da’ continuità al blitz di Avellino, sbloccandosi anche al PalaCicogna: doppio Japa Vieira e Gargantini fifmano il 3-0 a un Feldi Eboli al secondo stop di fila. Derby laziale senza vincitori né vinti: a Orte succede tutto nella ripresa, Chino porta avanti l’Active Network ripreso, però, a un minuto dalla Fortitudo Pomezia dalla rete di Cutrupi: è 1-1.
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