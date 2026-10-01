Futsal, Serie A KINTO: L84 Torino-Sala Consilina, lo scontro al vertice è servito  

Uno scontro al vertice, un remake della scorsa semi scudetto e ben tre derby. È una quarta giornata di Serie A KINTO con tanti spunti interessanti, quella in campo tra venerdì e sabato. Su tutte, spicca L84 Torino-Sporting Sala Consilina , fin qui sempre a segno, belle, vincenti e convincenti. Sfida tutt’altro che semplice per la Covei Meta Catania, l'altra battristrada a punteggio pieno, in casa sì nel remake della scorsa semi scudetto (anche di Coppa Italia e di Coppa della Divisione), ma contro quella Roma 1927 comunque performante in questo scorcio di stagione, a prescindere dai risultati.

DERBONE AD ALTA QUOTA

Tre derby, due sono campani. Al PalaTedeschi sfida ad alta quota tra un Benevento capace da matricola di vincere due gare su tre e un Napoli imbattuto, pronto ad approfittare di un passo falso delle capolista. Anche ad Eboli sfida sentitissima tra Feldi e Sandro Abate, due squadre che cercano la retta via dopo un inizio tanto fuorviante quanto zoppicante. Un Came Treviso col vento in poppa, invece, punta sul celebre proverbio "non c’è due senza tre" a Padova, di fronte a un Vinumitaly Petrarca alla ricerca del primo risultato utile positivo. Sia tra Global Work Capurso e Active Network che tra Fortitudo Pomezia e Defender Giovinazzo, infine, serve il primo acuto stagionale.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Questo il programma completo di giornata: tutte le gare in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, GTS Global Work Capurso-Active Network e Fortitudo Pomezia-Defender Giovinazzo in simulcast su Futsal TV. Benevento-Napoli Sky Match: GTS Global Work Capurso-Active Network Viterbo (venerdì ore 20), Covei Meta Catania Bricocity-Roma (venerdì ore 20.30), Feldi Eboli-Sandro Abate Avellino (venerdì ore 20.30), GG Team Wear Benevento-Napoli (venerdì ore 20.30), L84 Torino-Sporting Sala Consilina (venerdì ore 20.30), Vinumitaly Petrarca-Came Treviso (sabato ore 18.45), Fortitudo Pomezia-Defender Giovinazzo (sabato ore 19).

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