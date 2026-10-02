Futsal, Serie A KINTO: L84 Torino e Meta Catania, ancora voi! Napoli in scia, derby trionfale anche per la Feldi Eboli

Le finaliste scudetto della passata stagione sono protagoniste anche in questo scorcio di regular season. L84 Torino e Covei Meta Catania Bricocity al comando a punteggio pieno nella Serie A KINTO dopo quattro giornate. I campioni d’Italia si aggiudicano lo scontro al vertice battendo a Leini lo Sporting Sala Consilina: Fortini e Gilvan spianano la strada ai verdeneri, Igor accorcia le distanze, ma Josik fissa il nuovo +2 prima dell'intervallo; nella ripresa De Oliveira firma l’allungo decisivo, ancora Fortini a segno per il definitivo 5-1. Senza storia il match del PalaCatania: troppa Meta per una Roma sotto 3-0 già dopo metà frazione, la cooperativa del gol rossazzurro è dominante per tutto l’arco di un incontro chiuso con un eloquente 8-0, con altrettanti marcatori differenti.

TURMENA SHOW

Alle spalle del duo di testa c’è sempre l'imbattuto Napoli. Derby trionfale per gli azzurri di Ciccio Angelini nello Sky Match di Benevento, ma non inganni il risultato. C’è stata partita per oltre un tempo: sono i giallorossi a passare in vantaggio con l’ex Caruso, prima che Turmena si scateni. L’ex Meta Catania ribalta il risultato con una doppietta già nel primo tempo e, dopo il 3-1 di Bortoletto nella seconda parte della ripresa, propizia da corner l’autogol di Gui; di Guitta il pokerissimo partenopeo. Derby, un toccasana per la Feldi Eboli, che stoppa la mini serie negativa di sconfitte (due di fila) imponendosi 7-4 al PalaSele contro il Sandro Abate. Sfida spettacolare: i rossoblù di Antonelli scappano 3-0, con Bellobuono che para due tiri liberi dei tre assegnati, Everton e Marcelinho riaprono l'incontro, ma le Volpi hanno il merito di tenere i Lupi sempre a distanza, chiudendo anticipatamente i conti.

RIBALTONE, GOL E SPETTACOLO

Sono 11 le reti anche di un bellissimo Global Work Capurso-Active Network. I pugliesi vanno sotto 1-3 in casa contro i viterbesi, ma capovolgono il risultato con tre reti (doppio Mohabz e il solito Dudu Taborda) nell’arco di 5’ e allungando con il bis servito da Lachaga. Inutili Recansens e Degan: è il Capurso a sbloccarsi per la prima volta in campionato. La quarta giornata di regular season della Serie A KINTO si chiude di sabato: derby alla Gozzano di Padova tra Vinumitaly Petrarca e Came Treviso (ore 18.45), mentre a Pomezia Fortitudo e Defender Giovinazzo (in simulcast su Futsal TV) vanno a caccia del primo squillo. Tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

SERIE A KINTO - 4ª GIORNATA

GTS GLOBAL WORK CAPURSO-ACTIVE NETWORK 6-5

COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 8-0

FELDI EBOLI-SANDRO ABATE 7-4

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-NAPOLI FUTSAL 1-5

L84 TORINO-SPORTING SALA CONSILINA 5-1

SERIE A KINTO, RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO