Futsal, Serie A KINTO: Giovinazzo, primo storico successo a Pomezia. Pari e patta a Padova nel derby tra Vinumitaly Petrarca e Came Treviso

Il fattore casalingo non porta vittorie nel doppio confronto che chiude la quarta giornata di regular season. Storico blitz del Defender Giovinazzo in Serie A KINTO: a Pomezia la squadra di Menini è sempre avanti, 1-0 e 2-1, viene ripresa per la seconda volta da Raubo a due minuti dal termine, ma ci pensa Baroni a 55” dal suono della sirena a regalare il primo successo ai pugliesi nella massima categoria del futsal. Gara in bilico dall’inizio alla fine anche a Padova, nel derby veneto tra Vinumitaly Petrarca e Came. I trevigiani sembrano indirizzare l'incontro verso il terzo successo di fila, ma il 5v4 nella ripresa di Luca Giampaolo cambia l’inerzia del match: nell’arco di due minuti, infatti, Rafinha e Barbieri firmano la rimonta patavina e il primo risultato utile positivo stagionale: finisce 2-2.