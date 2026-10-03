Futsal, Serie A KINTO: Giovinazzo, primo storico successo a Pomezia. Pari e patta a Padova nel derby tra Vinumitaly Petrarca e Came Treviso
Il fattore casalingo non porta vittorie nel doppio confronto che chiude la quarta giornata di regular season. Storico blitz del Defender Giovinazzo in Serie A KINTO: a Pomezia la squadra di Menini è sempre avanti, 1-0 e 2-1, viene ripresa per la seconda volta da Raubo a due minuti dal termine, ma ci pensa Baroni a 55” dal suono della sirena a regalare il primo successo ai pugliesi nella massima categoria del futsal. Gara in bilico dall’inizio alla fine anche a Padova, nel derby veneto tra Vinumitaly Petrarca e Came. I trevigiani sembrano indirizzare l'incontro verso il terzo successo di fila, ma il 5v4 nella ripresa di Luca Giampaolo cambia l’inerzia del match: nell’arco di due minuti, infatti, Rafinha e Barbieri firmano la rimonta patavina e il primo risultato utile positivo stagionale: finisce 2-2.
LASSÙ LE SOLITE NOTE
Dopo quattro turni di regular season di Serie A KINTO comandano (a punteggio pieno) L84 Torino e Covei Meta Catania Bricocity, finaliste della passata stagione. Il Napoli, in scia al duo duo di testa, è la terza squadra imbattuta in questo bellissimo scorcio di stagione: con le 51 reti messe a segno soltanto nella quarta giornata (record in questa annata), siamo a quota 173 gol compessivi nella stagione regolare, una media di oltre 6 marcature a partita.
VINUMITALY PETRARCA-CAME TREVISO 2-2
FORTITUDO POMEZIA-DEFENDER GIOVINAZZO 2-3
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