Non sarà iconica come gara-3 della semi scudetto del 2024, passata alla storia per quel clamoroso palo colpito da Vidal a una manciata di secondi dai tiri di rigore, che contribuì a innescare la ripartenza avversaria concretizzata da Borruto, un gol rocambolesco che valse una finale scudetto. Non sarà nemmeno importante come una delle ultimi semifinale scudetto. Ma la quinta giornata di regular season di Serie A KINTO ruota tutta intorno a Napoli-L84 Torino, in diretta su Sky Sport. Entrambe imbattute, una a due punti dall’altra. Il miglior attacco azzurro contro il percorso netto verdenero, sempre a segno in questo scorcio di stagione. Varrà la testa della classifica e poco altro in termini numerici, ma lo spettacolo al PalaVesuvio è garantito, vista la quantità di campioni che hanno sia Ciccio Angelini sia Diego Rios.

CARPE DIEM CATANIA

Lo scontro al vertice del PalaVesuvio ridisegnerà la classifica e potrebbe favorire la Covei Meta Catania (altra capolista a punteggio pieno, di scena ad Avellino). Il Sandro Abate ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato, ma in settimana ha esultato per la prima volta: il Giudice Sportivo, infatti, ha accolto il ricorso dei Lupi avverso l’esito della gara di Giovinazzo contro il Defender: l’1-1 del campo è diventato 0-6 a tavolino.

TUTTO IN DIRETTA

Negli altri incontri, lo Sporting Sala Consilina deve riscattare il primo stop stagionale (con la L84 Torino) contro un Global Work Capurso che si è appena sbloccato. Tanta curiosità per Came Treviso-Fortitudo Pomezia: la squadra di Gulizia ha una striscia positiva di due successi e un pari (con rimpianti nel derby di Padova), i rossoblù hanno appena optato per il cambio di allenatore, esonerando Maurizio Grassi e riportando in panchina il super navigato Alessandro Nuccorini. La Roma, tornata naufraga da Catania, deve cancellare l’8-0 patito nell’ultimo turno, Benevento permettendo, mentre la Feldi Eboli cerca continuità nella complessa trasferta di Giovinazzo, con un Defender reduce dal primo successo in Serie A (in quel di Pomezia). Sia l'Active Network sia il Vinumitaly Petrarca necessitano del primo acuto. Tutte le gare della quinta giornata di regular season in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, Active Network-Vinumitaly Petrarca e Roma-Benevento in simulcast su Futsal TV, Napoli-L84 Torino Sky Match. Questo il programma completo di Serie A KINTO: Active Network-Vinumitaly Petrarca (venerdì, ore 19), Defender Giovinazzo-Feldi Eboli (venerdì ore 20), Came Treviso-Fortitudo Pomezia (venerdì ore 20.30), Napoli-L84 Torino (venerdì, ore 20.30), Roma-Benevento (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Global Work Capurso (venerdì, ore 20.30), Sandro Abate-Covei Meta Catania Bricocity (sabato, ore 15).

RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA QUINTA GIORNATA