Futsal, Napoli: sì gruoss! Batte i campioni d'Italia e vola in testa alla Serie A KINTO

Siamo solo all’alba della regular season, lungo il cammino, è troppo presto per parlare di favorite ai trofei del futsal. Ma la prestazione offerta dal Napoli nello Sky Match contro i campioni d’Italia è di quelle importanti . La squadra di Ciccio Angelini stende 5-2 la L84 Torino, al termine di un incontro sostanzialmente dominato. E, aspettando la Covei Meta Catania Bricocity impegnata sabato (ore 15) ad Avellino contro il Sandro Abate, sorpassa i verdeneri, fin qui sempre vincenti, issandosi al comando della Serie A KINTO .

“O LIÓNE” DEL PALAVESUVIO

Primo tempo a forti tinte azzurre al PalaVesuvio. Guilhermao colpisce un legno, di lì a breve un mancino di rara bellezza di Turmena sblocca l’incontro. Salas si vede negare il raddoppio da una gran parata di Dalcin, la L84 Torino prova a rispondere ma sbatte sull’attenta difesa partenopea. Inizio ripresa di tutt’altro tenore, almeno nei primi 5’: i campioni d’Italia di Rios hanno un miglior approccio, approfittano di una dormita difensiva del Napoli per pareggiare con Tuli. Un fuoco di paglia, comunque, la reazione del roster di Ciccio Angelini è di quelle devastanti: di Arillo e Salas l’uno-due mortifero che manda al tappeto la L84 Torino, ancora O Lióne Arillo (mvp a fine gara) si ripete per il 4-1, prima della cinquina di Bocao. Inutile nel finale il 5-2 di Murilo Schiochet, il sorpasso dell’imbattuto Napoli sui tricolori è servito.

RISCATTO PER DUE

Negli altri incontri della quinta giornata, Sporting Sala Consilina e Roma tornano immediatamente al successo: Walex (tripletta) e Brunelli (doppietta) i principali castigatori di un Global Work Capurso battuto 7-3, Pietrasanta e il solito Fortini, invece, sono decisivi nel 2-1 dei capitolini di Reali al Benevento. Il Came Treviso non si ferma più: Japa Vieira (doppietta) stende la nuova Fortitudo Pomezia di Alessandro Nuccorini, il 2-1 vale il quarto risultato utile di fila per i biancazzurri di Gulizia. Solo un pari amaro per la Feldi Eboli. Le Volpi di Antonelli volano sul 6-3 grazie alla rete di Breno a 8’ dal termine, ma non basta: il Defender Giovinazzo rimonta il triplo svantaggio prima che, nel finale, Thiago Perez neutralizzi un tiro libero a Felipinho che avrebbe potuto regalare comunque il successo ai rossoblù. Primo acuto dell’Active Network, infine: a Orte il grande protagonista è il portiere Ducci, che si porta a casa il pallone per il suo hat trick nel 7-1 inflitto dai viterbesi al Vinumitaly Petrarca.

SERIE A KINTO - 5ª GIORNATA

ACTIVE NETWORK-VINUMITALY PETRARCA 7-1

DEFENDER GIOVINAZZO-FELDI EBOLI 6-6

CAME TREVISO-FORTITUDO POMEZIA 2-1

NAPOLI FUTSAL-L84 TORINO 5-2

ROMA 1927-GG TEAM WEAR BENEVENTO 5 2-1

SPORTING SALA CONSILINA-GTS GLOBAL WORK CAPURSO 7-3

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO