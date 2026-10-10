Futsal, Serie A KINTO: ribaltone ad Avellino, Meta Catania capolista a punteggio pieno in solitaria
La quinta giornata di campionato si chiude con il successo in rimonta di una Covei Meta Catania Bricocity ora capolista a punteggio pieno e in solitaria della Serie A KINTO. Ad Avellino altalena di emozioni: Albertico, ben servito da Fits, incrocia col destro, batte Bellobuono e sblocca la gara, ma la risposta dei Lupi è immediata. Alex su punizione pareggia prima del duplice fischio, Cuzzolino con una perla dalla distanza e Marcelinho a stretto giro di posta capovolgono il risultato, a inizio ripresa. Sotto 3-1, la squadra di Juanra ribalta tutto negli ultimi quattro minuti. Podda guida la rimonta: il suo centesimo centro in rossazzurro è un gran sinistro. Fits prima pareggia poi firma il sorpasso su rigore. Il 5vs4 di Basile non porta gli effetti sperati, Pulvirenti chiude anticipatamente i conti a 21” dal suono della sirena. Etnei corsari 5-3 a PalaDelMauro.
COME CAMBIA LA VETTA
Covei Meta Catania Bricocity, dunque, in testa al campionato, a punteggio pieno e in solitaria, con due punti di vantaggio sull'imbattuto Napoli, tre sulla coppia L84 Torino e Sporting Sala Consilina. Al quinto posto c'è un sorprendente Came Treviso. Così si va in sosta per gli impegni della Nazionale, attesa martedì 20 ottobre (a Rende) dalla Georgia, match inaugurale del gruppo 10 del Main Round per le Qualificazioni Mondiali.
SANDRO ABATE-COVEI META CATANIA BRICOCITY 3-5
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