Futsal, Serie A KINTO: ribaltone ad Avellino, Meta Catania capolista a punteggio pieno in solitaria

La quinta giornata di campionato si chiude con il successo in rimonta di una Covei Meta Catania Bricocity ora capolista a punteggio pieno e in solitaria della Serie A KINTO. Ad Avellino altalena di emozioni: Albertico, ben servito da Fits, incrocia col destro, batte Bellobuono e sblocca la gara, ma la risposta dei Lupi è immediata. Alex su punizione pareggia prima del duplice fischio, Cuzzolino con una perla dalla distanza e Marcelinho a stretto giro di posta capovolgono il risultato, a inizio ripresa. Sotto 3-1, la squadra di Juanra ribalta tutto negli ultimi quattro minuti. Podda guida la rimonta: il suo centesimo centro in rossazzurro è un gran sinistro. Fits prima pareggia poi firma il sorpasso su rigore. Il 5vs4 di Basile non porta gli effetti sperati, Pulvirenti chiude anticipatamente i conti a 21” dal suono della sirena. Etnei corsari 5-3 a PalaDelMauro.