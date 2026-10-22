Futsal, riparte la Serie A KINTO: Meta Catania, trappola a Pomezia. Napoli-Sala Consilina, derby ad alta quota

Dove eravamo rimasti prima del positivo debutto della Nazionale (3-2 alla Georgia) nelle Qualificazioni Mondiali con conseguente sosta? A una Serie A KINTO spettacolare, da 6,4 gol a partita, con una Covei Meta Catania Bricocity capolista in solitaria a punteggio pieno . E tutti i competitor in fila indiana. Si riparte da qui nella sesta giornata di regular season.

BIG MATCH A GO GO

I rossazzurri vanno a caccia del sesto successo di fila, impegnati a Pomezia e consapevoli delle difficoltà di una sfida per niente semplice: la Fortitudo in casa sa esaltarsi prima ancora del ritorno di Alessandro Nuccorini in luogo di Maurizio Grassi, l’unica di fatto ad aver imposto un pari a quel Napoli, imbattuto e primo inseguitore dei vice campioni d’Italia, atteso dal derby ad alta quota contro lo Sporting Sala Consilina, terzo in classifica (insieme alla L84 Torino), a un punto dagli azzurri e a tre dalla vetta. Anche L84 Torino-Came può considerarsi un big match: i piemontesi hanno qualità e quantità da vendere per riscattare il primo stop di Napoli, ma i trevigiani prima della sosta hanno collezionato una striscia positiva, ancora aperta, di quattro risultati utili, con tre successi e un pari dai mille rimpianti nel derby di Padova. Le luci di Sky Sport s’accendono a Leini.

IL PRIMO DERBY IN SERIE A

Negli altri incontri, spicca Feldi Eboli-Roma 1927, una sfida da volere-volare anche per archiviare qualche passo falso di troppo sia da parte del roster di Lucho Antonelli sia di quello di Fabrizio Reali. Punti pesanti in palio al PalaTedeschi tra Benevento e Active Network, un'altalenante Sandro Abate di scena a Padova contro il “nuovo” Vinumitaly Petrarca di Pino Milella, alla prima nel post Luca Giampaolo. Dulcis in fundo, Global Work Capurso-Defender Giovinazzo: il primo derby pugliese in Serie A non si scorda mai.

UN TURNO SPALMATO SU DUE GIORNI

Cinque incontri di venerdì, due di sabato, tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, Napoli-Sporting Sala Consilina e Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania Bricocity in simulcast su Futsal TV, L84 Torino-Came Treviso lo Sky Match. Questo il programma completo della sesta giornata di regular season della Serie A KINTO: Global Work Capurso-Defender Giovinazzo (venerdì, ore 20), Feldi Eboli-Roma 1927 (venerdì, ore 20.30), Benevento-Active Network (venerdì, ore 20.30), L84 Torino-Came Treviso (venerdì, ore 20.30), Napoli-Sporting Sala Consilina (venerdì, ore 20.30), Vinumitaly Petrarca-Sandro Abate (sabato, ore 15), Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania Bricocity (sabato, ore 17).