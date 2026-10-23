Futsal, Serie A KINTO: Napoli imbattuto e imbattibile al PalaVesuvio, 4-0 nel derby col Sala Consilina. Riscatto L84 Torino, colpo Active

Aspettando la Covei Meta Catania Bricocity , impegnata sabato nell'insidiosa trasferta di Pomezia (ore 17, diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 e in simulcast su Futsal TV) il Napoli è quello "ante-sosta" per gli impegni della Nazionale di Samperi, imbattuto e imbattibile in casa. La squadra di Ciccio Angelini trionfa ancora al PalaVesuvio: dopo la L84 Torino, mostra i muscoli anche contro lo Sporting Sala Consilina, imponendosi 4-0. Il portiere goleador Guitta sblocca il risultato, il raddoppio è di Turmena; l’espulsione di Deivao pesa nell’economia della gara dei Draghi di Conde, che non prendono gol in inferiorità numerica, ma capitolano per la terza volta a inizio ripresa: il tris di Guilhermao chiude anticipatamente i giochi, Turmena-bis mette il punto esclamativo, è 4-0! Il quarto successo in altrettanti incontri al PalaVesuvio vale per gli azzurri la vetta momentanea della classifica.

DI POKER IN POKERISSIMO

Vince 5-2 la L84 Torino, che si riscatta immediatamente dopo lo scivolone di Napoli. I campioni d’Italia sono dominanti a Leini contro la rivelazione Came Treviso: il "Brocador" De Oliveira e Murilo Schiochet spianano la strada nel primo tempo, capitan Josiko e Tuli calano il poker nella ripresa; l’uno-due biancazzurro non fa male alla squadra di Rios: è di Barbieri il definitivo 5-2. La L84 Torino aggancia per ora la Meta Catania; si ferma a quattro la striscia positiva (con tre successi) dei biancazzurri di Gulizia. Negli altri Friday Night, colpo grosso dell’Active Network: a Benevento si decide tutto nel finale, nel giro di due minuti. L’espulsione di Pires (rosso diretto per fallo su Guerini) viene capitalizzata dai viterbesi con un assist al bacio di Gabriel e la rete di Vinicius Calvanese, che batte Deidda, entrato al posto dell’infortunato Montefalcone.

UN DOPPIO 4-4

Pari show sia a Sammichele sia a Eboli. Il primo derby pugliese in Serie A tra Capurso e Giovinazzo è uno spettacolo: PalaLagravinese sold out, Giovinazzo avanti con Fanfulla (Thiago Perez para un tiro libero ad Hachimi), poi sull’1-2 grazie a Baroni a un soffio dall’intervallo, sull’1-3 con Cutrignelli e addirittura 1-4 quando l’ex si ripete. Gara finita? Macché. Dudu Taborda realizza il suo nono centro al debutto italiano in regular season, lanciando la rimonta del Capurso, concretizzata da Grandinetti e da un autogol di Thiago Perez su una perla al volo di Fatiguso; a 45” Hachimi ha la palla del clamoroso sorpasso, ma Thiago Perez dice no. 4-4 è il risultato finale anche ad Eboli. Primo tempo senza senso tra Feldi Eboli e Roma, con un’altalena di emozioni mozzafiato, sette gol, tra cui la doppietta di Fortino che fa 100 in giallorosso. Le Volpi di Antonelli riacchiappano i fuggitivi capitolini nella ripresa con il tap-in di Breno Bertoline. Che ribadisce in rete dopo un salvataggio miracoloso sulla linea di Calderolli su ottimo spunto di Marrazzo. Squadre nel finale senza bonus falli, ma non cambia il risultato: finisce 4-4. A vincere è il futsal.

SERIE A KINTO - 6ª GIORNATA

GTS GLOBAL WORK CAPURSO-DEFENDER GIOVINAZZO 4-4

FELDI EBOLI-ROMA 1927 4-4

GG TEAM WEAR BENEVENTO-ACTIVE NETWORK 0-1

L84 TORINO-CAME TREVISO 5-2

NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 4-0

RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI