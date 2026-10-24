Futsal, Serie A KINTO: la Meta Catania passa a Pomezia e torna in testa. In trasferta vince anche il Sandro Abate Avellino
Diciassette gol in due partite confermano il trend di una Serie A KINTO che continua a regalare spettacolo e un'altalena di emozioni. La Covei Meta Catania Bricocity rischia grosso a Pomezia, imbrigliata e rimontata dalla Fortitudo sul 4-4 a 3’ dal termine, ma ancora una volta i rossazzurri escono fuori alla distanza, proprio nei momenti topici del match: Pulvirenti e Pedro Siqueira firmano lo strappo decisivo, che vale il definitivo 6-4. Sei, come i successi di fila della capolista a punteggio pieno della regular season.
UN ALTRO BLITZ
Colpo esterno anche nell’altra sfida del sabato che chiude la sesta giornata di Serie A KINTO. Come per la Meta Catania, pure il Sandro Abate Avellino soffre alla Gozzano di Padova: è sotto 3-2 a 4’ dal termine contro il “nuovo” Vinumitaly Petrarca di Pino Milella, ma pensano Galletto prima, De Luca poi, a regalare i primi tre punti sul campo ai Lupi di Piero Basile.
SERIE A KINTO - 6ª GIORNATA
VINUMITALY PETRARCA-SANDRO ABATE 3-4
FORTITUDO POMEZIA-COVEI META CATANIA BRICOCITY 4-6
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