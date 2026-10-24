Diciassette gol in due partite confermano il trend di una Serie A KINTO che continua a regalare spettacolo e un'altalena di emozioni. La Covei Meta Catania Bricocity rischia grosso a Pomezia, imbrigliata e rimontata dalla Fortitudo sul 4-4 a 3’ dal termine, ma ancora una volta i rossazzurri escono fuori alla distanza, proprio nei momenti topici del match: Pulvirenti e Pedro Siqueira firmano lo strappo decisivo, che vale il definitivo 6-4. Sei, come i successi di fila della capolista a punteggio pieno della regular season.