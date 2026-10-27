Futsal, Fortino: cento volte oltre l'infinito. "Grazie Roma. Ai giovani dico di lavorare tanto, senza smettere mai di sognare"

Di gol ne ha sempre fatti in quantità industriale. In Brasile, dove è nato. In Italia, che l’ha adottato: dall’Augusta che ce l’ha donato, alla Luparense dove è esploso vincendo lo scudetto, passando per Maritime, Asti, Rieti e Napoli, quattro titoli di top scorer in Serie A - un record difficilmente battibile - valgono più di mille parole. Ma c’è dell’altro. Molto altro. In Europa ha trascinato la Nazionale sul tetto d’Europa nell’anno domini 2014, portando sulle sue "spallone" lo Sporting a vincere tutto in Portogallo e pure nella UEFA Futsal Champions League. Ai Mondiali thailandesi del 2012 è stato perfino Scarpa d’Argento con l’Italfutsal medaglia di bronzo, a un solo gol da un certo Eder Lima, al quale non ha mai avuto nulla da invidiare, semmai il contrario. Eppure a 43 anni compiuti lo scorso 30 aprile, Rodolfo Fortino continua a miracol mostrare.

UN CAMPIONE SENZA TEMPO

Con la doppietta realizzata nel divertente 4-4 di Eboli contro la Feldi nell’ultimo turno di Serie A KINTO, il neo capitano della Roma è andato cento volte oltre l’infinito. Una tripla cifra totalizzata all’alba della sua quarta stagione in giallorosso, dai 40 ai 43 anni! Certo, quando sei un giocatore tanto super professionale quanto persona speciale, con quel mancino regalato dal dio del futsal, è tutto più semplice, ma il segreto di diventare forte, Fortino, fortissimo, o più semplicemente un campione senza tempo, risiede nella testa e nel cuore di Fortino, in quel corpo scolpito e custodito nell’acciaio, a tal punto che Robocop è stato quasi un soprannome nato spontaneamente. “Sono felice di aver raggiunto questo traguardo in una società così importante”. L’ex pivot della Nazionale (51 gol in 85 “caps”) omaggia così la sua Roma: “Dal mio primo giorno mi ha sempre rispettato come giocatore e come persona - sottolinea - fino all’ultimo giorno qui, farò sempre il massimo per ripagare tutto quello che la società fa per me”. Sempre sul pezzo Robocop, la sua mente è come un super computer dai giga illimitati: “Il mio primo gol con la maglia dell’allora Olimpus Roma fu in casa del Sandro Abate, nella prima giornata del campionato 23-24, difficile dire il più bel gol, ma forse quello al volo contro il Catania in Coppa Italia”.

UNA FONTE A CUI ISPIRARSI

Segnare 100 gol all’alba della sua quarta stagione in giallorosso è un'impresa riservata ai fenomeni, quelli per cui l'età anagrafica è soltanto un dettaglio formale, quelli a cui bisogna rubare con gli occhi e ispirarsi. “Ai giovani dico di avere tanta voglia di lavorare, di avere sempre rispetto dell’avversario ma di non smettere mai di sognare”. Robocop docet.