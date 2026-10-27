Champions League, L84 Torino e lo storico debutto. "Giochiamo in casa, abbiamo dei vantaggi. Ma pensiamo partita per partita"

Il countdown era scattato di fatto in quella magica estiva di Catania, quando la L84 riuscì a togliere lo scudetto alla Meta, cucendoselo sul petto per la prima volta nella sua storia. Ed è proprio con quell’entusiasmo e nel ricordo di quella notte che il club di Lorenzo Bonaria si appresta a debuttare nel Main Round di UEFA Futsal Champions League, da squadra ospitante. Quel conto alla rovescia è praticamente scaduto.

BISOGNA VINCERE IL QUADRANGOLARE

La L84 Torino di coach Rios inserita nel gruppo 7, un quadrangolare dove soltanto la vincente accederà agli ottavi. Mercoledì lo storico debutto europeo dei campioni d’Italia, attesi dalla sfida contro i finlandesi del Mad Max, con fischio d’inizio alle ore 20.30. Giovedì (stessa ora) il confronto con i danesi dello Hjørring, già eurorivali della Meta Catania, prima del gran finale di sabato (sempre alle 20.30) con i pericolosi maltesi del Luxol. Tutte le gare del girone 7 del Main Round di UEFA Futsal Champions League saranno visibili in diretta streaming su Futsal TV, la piattaforma digitale OTT interamente dedicata al calcio a 5.

PAROLA AL CAPITANO

“Giocare la Champions League è un’occasione che ci siamo guadagnati sul campo e che ci siamo meritati”. Capitan Josiko è pronto al debutto continentale, caricando così il gruppo squadra verdenero. “A differenza di molti club internazionali che si rinforzano appositamente per la Champions e, una volta finita la competizione, mandano via i giocatori cambiando di nuovo, noi siamo quasi gli stessi della passata stagione – sottolinea lo spagnolo –: disputare questa competizione è molto importante, farlo in casa lo è ancora di più. Abbiamo il vantaggio a livello di riposi, un particolare da non sottovalutare. E poi ci sono i nostri tifosi, il loro sostegno è importantissimo”. Gara per gara, nessuno sguardo troppo lontano all’orizzonte: in casa L84 Torino si preferisce vivere il presente con la massima concentrazione. “Abbiamo studiato tutte le nostre avversarie in questi giorni – conclude Josiko – ma dobbiamo continuare a pensare sempre partita per partita”.

IL GIRONE DELLA L84 TORINO E IL MAIN ROUND AL COMPLETO

Un Main Round diviso in due parti: nei primi quattro raggruppamenti passano il turno le prime tre di ciascun girone. Complice la rinuncia dei rumeni dello United Galati, Kairat, Sporting Anderlecht e Beitar sono già agli ottavi di finale. Diverso il discorso qualificazione negli ultimi quattro gruppi, dove soltanto la vincente continuerà l’avventura europea. Di seguito il programma del gruppo 7, al PalaMaggiore di Leini:

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 7

PALAMAGGIORE – LEINI

Luxol St. Andrews-Hjørring 28/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

Mad Max-L84 Torino 28/10 ore 20.30, diretta Futsal TV



Mad Max-Luxol St. Andrews 29/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Hjørring 29/10 ore 20.30, diretta Futsal TV



Hjørring-Mad Max 31/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Luxol St. Andrews 31/10 ore 20.30, diretta Futsal TV

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - I GRUPPI

GRUPPO 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, squadra ospitante), Futsal Minerva (SUI)



GRUPPO 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, squadra ospitante), TFK Beitar (LVA) e United Galati (ROU). *Kairat, Sporting Anderlecht e Beitar qualificate agli ottavi di finale per la rinuncia dello United Galati



GRUPPO 3: Sporting CP (POR), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, squadra ospitante), Stalitsa Minsk (BLR)



GRUPPO 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, squadra ospitante)



GRUPPO 5: Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Araz-Naxçivan (AZE), Buba Mara (BIH), Újpest (HUN)



GRUPPO 6: Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante), Doukas (GRE), Unisport (ARM)



GRUPPO 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, squadra ospitante), Futsal Mad Max (FIN), Hjørring (DEN)



GRUPPO 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, squadra ospitante), Athletic Futsal (UKR), Athletic Club Graz (AUT), Chrudim (CZE)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)