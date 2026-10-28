Futsal, debutto trionfale in Champions League per la L84 Torino: 5-0 al Mad Max nella prima europea
Comincia nel migliore dei modi l’avventura europea della L84 Torino. Al PalaMaggiore di Leini basta un tempo ai campioni d’Italia per sbrigare la prima Mad Max. Approccio da big dei verdeneri, gol in apertura di Terry, Fortini raddoppia poco dopo metà frazione, a stretto giro di posta il tris di Maxi Rescia, che di fatto chiude i conti contro i finlandesi. La squadra di Rios gestisce l’ampio vantaggio nella ripresa, dilagando nel finale: ancora Maxi Rescia e Garcia Gonzalez fissano il punteggio sul 5-0.
A CACCIA DEL BIS
Un po’ di riposo, ma neanche troppo, si torna in campo giovedì (sempre alle ORE 20.30) contro i danesi dello Hjørring, sconfitti 4-2 dai maltesi del Luxol St. Andrews nella gara inaugurale del gruppo 7. Solo la prima del quadrangolare accederà agli ottavi di finale, serve il bis alla L84 Torino.
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 7
PALAMAGGIORE – LEINI
Luxol St. Andrews-Hjørring 4-2
Mad Max-L84 Torino 0-5
Mad Max-Luxol St. Andrews 29/10 ore 16.30, diretta Futsal TV
L84 Torino-Hjørring 29/10 ore 20.30, diretta Futsal TV
Hjørring-Mad Max 31/10 ore 16.30, diretta Futsal TV
L84 Torino-Luxol St. Andrews 31/10 ore 20.30, diretta Futsal TV
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - I GRUPPI
GRUPPO 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, squadra ospitante), Futsal Minerva (SUI)
GRUPPO 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, squadra ospitante), TFK Beitar (LVA) e United Galati (ROU). *Kairat, Sporting Anderlecht e Beitar qualificate agli ottavi di finale per la rinuncia dello United Galati
GRUPPO 3: Sporting CP (POR), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, squadra ospitante), Stalitsa Minsk (BLR)
GRUPPO 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, squadra ospitante)
GRUPPO 5: Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Araz-Naxçivan (AZE), Buba Mara (BIH), Újpest (HUN)
GRUPPO 6: Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante), Doukas (GRE), Unisport (ARM)
GRUPPO 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, squadra ospitante), Futsal Mad Max (FIN), Hjørring (DEN)
GRUPPO 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, squadra ospitante), Athletic Futsal (UKR), Athletic Club Graz (AUT), Chrudim (CZE)
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO
Main round: 27-31 ottobre
Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027
Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)
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