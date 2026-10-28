A CACCIA DEL BIS

Un po’ di riposo, ma neanche troppo, si torna in campo giovedì (sempre alle ORE 20.30) contro i danesi dello Hjørring, sconfitti 4-2 dai maltesi del Luxol St. Andrews nella gara inaugurale del gruppo 7. Solo la prima del quadrangolare accederà agli ottavi di finale, serve il bis alla L84 Torino.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 7

PALAMAGGIORE – LEINI

Luxol St. Andrews-Hjørring 4-2

Mad Max-L84 Torino 0-5

Mad Max-Luxol St. Andrews 29/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Hjørring 29/10 ore 20.30, diretta Futsal TV

Hjørring-Mad Max 31/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Luxol St. Andrews 31/10 ore 20.30, diretta Futsal TV

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - I GRUPPI

GRUPPO 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, squadra ospitante), Futsal Minerva (SUI)

GRUPPO 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, squadra ospitante), TFK Beitar (LVA) e United Galati (ROU). *Kairat, Sporting Anderlecht e Beitar qualificate agli ottavi di finale per la rinuncia dello United Galati

GRUPPO 3: Sporting CP (POR), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, squadra ospitante), Stalitsa Minsk (BLR)

GRUPPO 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, squadra ospitante)

GRUPPO 5: Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Araz-Naxçivan (AZE), Buba Mara (BIH), Újpest (HUN)

GRUPPO 6: Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante), Doukas (GRE), Unisport (ARM)

GRUPPO 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, squadra ospitante), Futsal Mad Max (FIN), Hjørring (DEN)

GRUPPO 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, squadra ospitante), Athletic Futsal (UKR), Athletic Club Graz (AUT), Chrudim (CZE)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)