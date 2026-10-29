Futsal, Champions League: la L84 Torino prenota il bis. Josiko: "Concentrati al punto giusto"

Il primo ostacolo è stato aggirato senza problemi. Il convincente 5-0 contro i finlandesi del Mad Max al debutto europeo ha portato la L84 Torino in vetta al gruppo 7 del Main Round, insieme ai pericolosi maltesi del Luxol, con una differenza reti favorevole ai campioni d’Italia. Ma per volare agli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League bisogna vincere il girone; per questo la squadra di Rios chiede strada ai danesi dello Hjørring nella seconda giornata del girone, in programma alle ore 20.30, in diretta streaming su Futsal TV .

PASTA DEL CAPITANO

“Era importante iniziare con l’approccio giusto, come abbiamo fatto, e abituarsi al metro europeo”. Capitan Josiko punta sulla continuità: “Penso che siamo stati concentrati al punto giusto, era importante non prendere gol e cercare di fare più gol possibili. Non abbiamo avuto problemi – conclude –, non abbiamo preso cartellini ed è stata una buona partita”.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 7

PALAMAGGIORE – LEINI

Luxol St. Andrews-Hjørring 4-2

Mad Max-L84 Torino 0-5

Mad Max-Luxol St. Andrews 29/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Hjørring 29/10 ore 20.30, diretta Futsal TV

Hjørring-Mad Max 31/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Luxol St. Andrews 31/10 ore 20.30, diretta Futsal TV

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - I GRUPPI

GRUPPO 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, squadra ospitante), Futsal Minerva (SUI)

GRUPPO 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, squadra ospitante), TFK Beitar (LVA) e United Galati (ROU). *Kairat, Sporting Anderlecht e Beitar qualificate agli ottavi di finale per la rinuncia dello United Galati

GRUPPO 3: Sporting CP (POR), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, squadra ospitante), Stalitsa Minsk (BLR)

GRUPPO 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, squadra ospitante)

GRUPPO 5: Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Araz-Naxçivan (AZE), Buba Mara (BIH), Újpest (HUN)

GRUPPO 6: Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante), Doukas (GRE), Unisport (ARM)

GRUPPO 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, squadra ospitante), Futsal Mad Max (FIN), Hjørring (DEN)

GRUPPO 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, squadra ospitante), Athletic Futsal (UKR), Athletic Club Graz (AUT), Chrudim (CZE)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)