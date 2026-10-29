Futsal, Serie A KINTO: un turno senza la L84 Torino. Meta Catania-Feldi Eboli, è big match da paura

DI NUOVO LORO A CONFRONTO

Covei Meta Catania Bricocity-Feldi Eboli è il match clou, per tanti motivi. In primis, perché i rossazzurri sono la capolista a punteggio pieno del campionato, inoltre è il remake sia della scorsa finale di Coppa Italia sia dell’ultimo atto della Final Four di una Supercoppa fa. Non ingannino i dieci punti di distanza tra le due squadre: le Volpi di Antonelli saranno partite con il freno a mano tirato, ma hanno giocato più di un brutto scherzetto ai vicecampioni d’Italia. Napoli, comunque, in agguato. L’imbattuta squadra di Ciccio Angelini, con un Turmena da 9 in condotta - tanti i gol messi a segno dal top scorer della Serie A insieme a Dudu Taborda del Capurso - cerca conferme e un blitz di "Capitale importanza" a Genzano contro una Roma reduce dal pari di Eboli ma in forma, con un Fortino in grande spolvero, fresco di cento reti realizzate all’alba della sua quarta stagione in giallorosso.

UN DERBY IMPORTANTE

A San Rufo c'è un derby importante, quello tra Sporting Sala Consilina e Benevento: entrambe hanno una gran voglia di tornare a vincere per perseguire i rispettivi obiettivi. Riscatto, il sentiment che pervade un Came Treviso deciso ad archiviare la sconfitta di Leinì contro la L84 Torino; attenzione però al Global Work Capurso: meglio diffidare della sua classifica (terzultima), perché è una formazione che ha già messo a segno 26 gol in sette partite di campionato. Il Sandro Abate Avellino riceve la Fortitudo Pomezia dell’ex Alessandro Nuccorini, mentre il Defender Giovinazzo punta a sfruttare il suo impianto-catino per superare un Vinumitaly Petrarca alla ricerca del primo squillo.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI FUTSAL

Questo il quadro completo della settima giornata, con tutte le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, ad eccezione di Covei Meta Catania Bricocity-Feldi Eboli (Sky Match e su YouTube di Sky Sport), Roma-Napoli e Sporting Sala Consilina-Benevento in simulcast su Futsal TV: Defender Giovinazzo-Vinumitaly Petrarca (venerdì, ore 20), Came Treviso-Global Work Capurso (venerdì, ore 20.30), Covei Meta Catania Bricocity-Feldi Eboli (venerdì, ore 20.30), Roma-Napoli (venerdì, ore 20.30), Sandro Abate Avellino-Fortitudo Pomezia (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Benevento (venerdì, ore 20.30), Active Network Viterbo-L84 Torino (17/11, ore 15).

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SETTIMA GIORNATA