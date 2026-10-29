Futsal, Champions League: L84 Torino da 10. Basta un pari per gli ottavi di finale

La L84 Torino raddoppia. Dopo il 5-0 inflitto ai finlandesi del Mad Max, i campioni d’Italia surclassano 10-0 i malcapitati danesi dello Hjørring nella seconda giornata del gruppo 7 di UEFA Futsal Champions League, in corso di svolgimento a Leini. Al PalaMaggiore, un confronto che di fatto non c’è mai stato . Devastante l’approccio dei verdeneri di Rios: l’uno-due Fortini-Tuli manda subito al tappeto gli scandinavi, sotto 2-0 dopo nemmeno quattro minuti. La L84 Torino cavalca l’onda, domina in lungo e in largo, andando a segno con Murilo Schiochet e Maxi Rescia (al terzo gol in due partite) prima del duplice fischio. Ripresa sempre a senso unico: la doppietta di Ludgero Lopes e i gol di Gilvan, De Oliveira e Vander Salas su rigore griffano la goleada torinese.

A PUNTEGGIO PIENO

Molto più complessa, invece, la vittoria del Luxol St. Andrews, sotto 3-2 a 3’35” dal termine contro i finlandesi del Mad Max: Leanderson, Vevé e Alves ribaltano tutto. Maltesi in testa al girone con gli stessi punti della L84 Torino, ma la differenza reti è largamente favorevole ai campioni d’Italia, a cui basterà un pari nello scontro al vertice per accedere agli ottavi di finale.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 7

PALAMAGGIORE – LEINI

Luxol St. Andrews-Hjørring 4-2

Mad Max-L84 Torino 0-5

Mad Max-Luxol St. Andrews 3-5

L84 Torino-Hjørring 10-0

Hjørring-Mad Max 31/10 ore 16.30, diretta Futsal TV

L84 Torino-Luxol St. Andrews 31/10 ore 20.30, diretta Futsal TV

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - I GRUPPI

GRUPPO 1: Barça (ESP), Semey (KAZ), Lučenec (SVK, squadra ospitante), Futsal Minerva (SUI)

GRUPPO 2: Kairat Almaty (KAZ), Sporting Anderlecht (BEL, squadra ospitante), TFK Beitar (LVA) e United Galati (ROU). *Kairat, Sporting Anderlecht e Beitar qualificate agli ottavi di finale per la rinuncia dello United Galati

GRUPPO 3: Sporting CP (POR), Étoile Lavalloise (FRA), Olmissum (CRO, squadra ospitante), Stalitsa Minsk (BLR)

GRUPPO 4: Benfica (POR), ElPozo Murcia (ESP), HIT Kyiv (UKR), Tigers Roermond (NED, squadra ospitante)

GRUPPO 5: Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Araz-Naxçivan (AZE), Buba Mara (BIH), Újpest (HUN)

GRUPPO 6: Kauno Žalgiris (LTU), Differdange 03 (LUX, squadra ospitante), Doukas (GRE), Unisport (ARM)

GRUPPO 7: Luxol St. Andrews (MLT), L84 Torino (ITA, squadra ospitante), Futsal Mad Max (FIN), Hjørring (DEN)

GRUPPO 8: Loznica-Grad 2018 (SRB, squadra ospitante), Athletic Futsal (UKR), Athletic Club Graz (AUT), Chrudim (CZE)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)