Futsal, Serie A KINTO: la Meta Catania si prende il settebello e scappa via. Napoli, solo un pari

PODDA IL TRASCINATORE

È questo l’indizio che arriva chiaro e forte dal PalaCatania, dove i rossazzurri di Juanra s’impongono nello Sky Match. Podda l’assoluto trascinatore: l'azzurro prima realizza una doppietta in neanche sette minuti, poi, dopo il lampo di Block, ristabilisce il +2 etneo. A inizio ripresa il poker di Ortas è vincente e Albertico mette il punto esclamativo: è 5-1! Per la Covei Meta Catania Bricocity è il settimo successo in altrettanti incontri, ma soprattutto ora sono quattro le lunghezze di vantaggio sul Napoli.

CIARALLI MONSTRE

A Genzano la squadra di Ciccio Angelini risponde al 101esimo gol in giallorosso di Fortino con Pauleta e Arillo, ma l’uno-due azzurro non manda al tappeto la Roma. Che pareggia i conti ancora con Robocop a inizio ripresa. Il Napoli, pur privo di Turmena, le prova tutte per vincere, costruisce occasioni da rete in quantità industriali, ma, vuoi per le mirabolanti parate di un Ciaralli monstre, vuoi per i troppi errori sotto porta dei suoi, deve accontentarsi del 2-2, il secondo pari stagionale in trasferta.

C’È CHI SI RISCATTA

Negli altri incontri torna subito al successo il Came Treviso, anche se il Global Work Capurso se la gioca fino alla fine prima di essere domato dal dinamico duo Japa Vieira-Luizinho. Il Benevento interrompe la striscia negativa di quattro stop di fila con un grande exploit. I giallorossi di Fausto Scarpitti sbancano San Rufo con Sosa e Gui, battono lo Sporting Sala Consilina a cui non basta il gol di Italo Aurelio Rossetti nel finale: finisce 1-2. Blitz anche a Giovinazzo, dove il Vinumitaly Petrarca di Pino Milella si sblocca in campionato: Rafinha il matador con 4 reti, ma i guizzi di Molaro e Zanolin (sul 4-4) sono pesantissimi; al PalaPansini i patavini vincono 7-4 e lasciano l’ultimo posto in classifica alla Fortitudo Pomezia, sconfitta ad Avellino dal Sandro Abate: al PalaDelMauro basta una rete di Grasso a regalare i tre punti a Piero Basile e a rendere amarissimo l’amarcord di Alessandro Nuccorini.

SERIE A KINTO - 7ª GIORNATA

DEFENDER GIOVINAZZO-VINUMITALY PETRARCA 4-7

CAME TREVISO-GTS GLOBAL WORK CAPURSO 7-4

COVEI META CATANIA BRICOCITY-FELDI EBOLI 5-1

ROMA 1927-NAPOLI FUTSAL 2-2

SANDRO ABATE-FORTITUDO POMEZIA 1-0

SPORTING SALA CONSILINA-GG TEAM WEAR BENEVENTO 5 1-2

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI