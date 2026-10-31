Futsal, Champions League: la L84 Torino stende il Luxol St. Andrews, stravince il Main Round e vola agli ottavi di finale

Che fosse la gara più complessa del gruppo 7 del Main Round, lo si sapeva sin dal sorteggio di inizio luglio a Nyon, e così è stato per mezz’ora effettiva. Un Luxol St. Andrews altamente competitivo nella terza e decisiva giornata, avanti con Maikinho, prima dell'immediato pari di Maxi Rescia (quattro gol in tre gare), in partita e, soprattutto, in piena corsa per la qualificazione.

LA LEGGE DEL PIÙ FORTE

Ma questa L84 Torino ha mostrato tutta la sua profondità di roster, qualità e superiorità proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. Julio De Oliveira, Lucas Siqueira e Vander Salas (su rigore) griffano un 4-1 senza appelli, mandando in estasi l'affollato PalaMaggiore di Leini, suggellando il terzo successo in altrettanti incontri e prendendosi strameritatamente il pass per gli ottavi di finale. Il 4 novembre la squadra di Diego Rios conoscerà l'euroavversaria da affrontare nella finestra UEFA tra il 23 e il 4 dicembre. Ma questa è un'altra storia. Tutta da vivere.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 7

PALAMAGGIORE – LEINI

Luxol St. Andrews-Hjørring 4-2

Mad Max-L84 Torino 0-5

Mad Max-Luxol St. Andrews 3-5

L84 Torino-Hjørring 10-0

Hjørring-Mad Max 2-8

L84 Torino-Luxol St. Andrews 4-1

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)

FOTO CREDIT: Mattia Froio