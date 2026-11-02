Futsal, L84 Torino tra le top 16 d'Europa. "Festeggiare con i propri tifosi è più emozionate. Ora godiamoci ogni secondo"

UN SUCCESSO A TUTTO TONDO

"Voglio iniziare facendo i complimenti al Luxol perché non è mai facile giocare fuori casa con questo ambiente. Pensavo a certe serate quando sono arrivato sei anni fa”. Josiko se la gode, condividendo la sua felicità con tutti i verdeneri: “L'altro giorno Michele Barbieri (team manager, ndr) ci ha letto un messaggio, dimostrando ancor di più il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, partendo dalla Serie D, passando per la Serie B, fino alla Serie A. Ognuna delle persone passate in L84 ha contribuito alla costruzione delle serate che ci siamo godute”. In casa, poi, davanti al proprio (folto) pubblico, è ancora più emozionante. “È stato bello festeggiare con i nostri tifosi - continua il capitano dei torinesi - anche perché non abbiamo avuto la possibilità di farlo dopo lo scudetto. Sia la società che i nostri tifosi si meritano queste emozioni, perché non ci fanno mai mancare nulla, a prescindere dal risultato”. Il 4 novembre c’è il sorteggio a Nyon per gli ottavi di finale (con quarti annessi), Josiko resta sul pezzo: “Ovviamente troveremo una squadra fortissima e dovremo essere ancora più concentrati - avvisa - ora arriva il meglio di questa competizione, però vogliamo goderci ogni secondo di ciò che ci resta da giocare".

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Insieme alla L84 Torino, si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta: i campioni in carica dello Sporting, Anderlecht e Benfica, Semey, Kairat Almaty, Stalitsa Minsk, HIT Kyiv, Futsal Minerva, Beitar, Olmissum e ElPozo Murcia. E le vincenti degli ultimi quattro gruppi: Piast Gliwice, Kauno Athletic Futsal e, dulcis in fundo, i campioni d'Italia. Mercoledì 4 novembre (ore 12), a Nyon, verranno sorteggiati ottavi e quarti (andata e ritorno), i primi si disputeranno il 23 novembre e il 4 dicembre, salvo anticipi e posticipi da ufficializzare. Negli ottavi di finale, le vincitrici dei gironi del Path B (L84 Torino) e le terze classificate del Path A affronteranno le prime due classificate dei gironi del Path A, che, in quanto teste di serie, giocheranno in trasferta la gara d'andata. Il sorteggio determinerà anche gli accoppiamenti dei quarti di finale.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)