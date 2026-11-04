Futsal, Champions League: L84 Torino tra ucraine o kazake. "Pensiamo a migliorarci"

Se è stato un sorteggio benevolo o meno, se sarà un cammino verso la Final Four senza super insidie oppure no, lo scopriremo solo vivendo. A questi livelli, si dice di certo, non c’è nulla di semplice. Ciò che conta per davvero è che la L84 Torino ha scoperto l’eurorivale di UEFA Futsal Champions League negli ottavi di finale: gli ucraini dell’Hit Kyiv; eventualmente nei quarti la vincente della doppia sfida tra i kazaki del Semey e un’altra squadra ucraina, l’Athletic Futsal . Andata in casa per i campioni d’Italia negli ottavi, il 23 novembre; return match previsto il 4 dicembre.

L’ANALISI TECNICA

“Credo che il Main Round sia stato davvero speciale; ospitare il girone e ottenere la qualificazione per la fase a eliminazione diretta è qualcosa che resterà con noi per sempre. La squadra è stata solida e competitiva, e il pubblico ha apprezzato molto le partite. L'atmosfera è stata spettacolare”. Diego Rios si guarda indietro un’ultima volta prima di allargare gli orizzonti: “L’Hit Kyiv è un avversario ostico - spiega l’allenatore spagnolo dei verdeneri - ha disputato un'eccellente fase di qualificazione e anche nella scorsa stagione di Champions League i suoi risultati sono stati ottimi”. Tempo al tempo, dunque. “Analizzeremo i nostri avversari europei nel dettaglio, a tempo debito - continua Rios - per ora dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni in campionato. D'altronde, quando si partecipa a un sorteggio che vede coinvolte le migliori squadre d'Europa, ogni avversario è difficile da affrontare. La squadra deve proseguire nel suo percorso di miglioramento e continuare a godersi questa esperienza in Europa. Vogliamo restare competitivi". Di seguito l’esito dei sorteggi di Nyon:

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - OTTAVI DI FINALE

1) L84 TORINO-FC HIT KYIV

2) ATHLETIC FUTSAL-SEMEY

3) EL POZO MURCIA-SPORTING ANDERLECHT

4) PIAST GLIWICE-KAIRAT ALMATY

5) FUTSAL MINERVA-STALITSA MINSK

6) OLMISSUM-BARCA

7) BEITAR-SPORTING

8) KAUNO ZALGIRIS-BENFICA

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

1) VINCENTE 1- VINCENTE 2

2) VINCENTE 3- VINCENTE 4

3) VINCENTE 5- VINCENTE 6

3) VINCENTE 7- VINCENTE 8

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)