Bentornata Serie A KINTO: Meta Catania, caccia all'ottovolante. Napoli, aria di casa mia

Cinque Friday Night, due sfide al sabato. La Serie A KINTO torna dopo la sosta con tutto il suo spettacolare seguito, una media di oltre sei gol a partita e una capolista alla ricerca dell’ottovolante. La lanciatissima Covei Meta Catania Bricocity è attesa in terra pugliese dalla trasferta contro un Capurso che ha appena cambiato allenatore, passando da Chiaffarato a Fiorenza, ma può contare su un Dudu Taborda da nove gol in sette giornate.

CASA DOLCE CASA

L’imbattuto Napoli è scivolato a -4 prima della sosta, ha una voglia matta di tornare a correre, anche perché in casa finora è riuscito sempre a conquistare i tre punti: al PalaVesuvio, però, arriva la sorpresa di questa prima parte di regular season, quella Came Treviso in piena lotta per un posto in Final Eight. Gol garantiti alle falde del Vesuvio, visto che ci sono Turmena da una parte con i suoi 9 gol (top scorer insieme a Taborda e Rafinha del Vinumitaly Petrarca) e quel Japa Vieira che viaggia alla media di una rete a partita.

RIECCO I CAMPIONI D'ITALIA

Negli altri incontri, riecco la L84 Torino, fresca di qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League, che deve recuperare la sfida in trasferta contro l’Active Network: prima di quel 17 novembre (ore 15), però, c'è un match casalingo da prendere con le pinze: a Leini arriva il Sandro Abate Avellino, mai sottovalutarlo. Lo Sporting Sala Consilina cerca riscatto dopo il galeotto derby col Benevento contro un Active Network riposato, i giallorossi di Scarpitti - invece - sono a caccia di continuità, Defender Giovinazzo permettendo. Sabato due sfide molto interessanti: ad Anzio il derby capitolino tra Fortitudo Pomezia e Roma, a Padova c’è Vinumitaly Petrarca-Feldi con entrambe le squadre assetate di punti.

TUTTO IN DIRETTA

Ottavo turno di andata spalmato su due giorni, con cinque Friday Night e due incontri al sabato, tutti in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, Capurso-Meta Catania e Benevento-Giovinazzo in simulcast su Futsal TV, Sporting Sala Consilina-Active Network in diretta su Sky Sport. Questo il programma completo: GTS Global Work Capurso-Covei Meta Catania Bricocity (venerdì, ore 20), GG Team Wear Benevento 5-Defender Giovinazzo (venerdì, ore 20.30), L84 Torino-Sandro Abate (venerdì, ore 20.30), Napoli Futsal-Came Treviso (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Active Network (venerdì, ore 20.30), Fortitudo Pomezia-Roma 1927 (sabato, ore 18), Vinumitaly Petrarca-Feldi Eboli (sabato, ore 18.45).

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