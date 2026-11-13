Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania: 6 in fuga. Capolavoro Came Treviso a Napoli, la L84 Torino strappa un pari
Una Serie A KINTO no sense. Succede di tutto al rientro dopo la sosta: gol e spettacolo, partite senza nessuna logica, l’essenza del futsal allo stato puro. Solo la Covei Meta Catania Bricocity, per ora, sembra estraniarsi dal vortice delle emozioni. La squadra di Juanra passa d’autorità al PalaLagravinese, batte 6-0 il nuovo Global Capurso a Sammichele di Bari con sei marcatori differenti, ma soprattutto allunga ulteriormente sulle inseguitrici.
UNO SPOT PER IL FUTSAL
Napoli-Came Treviso entra di diritto nelle partite uno po' "spot" per il futsal", tanto “no sense”. Gli azzurri scendono in campo da imbattuti e al PalaVesuvio vantano un importante 5 su 5. Eppure dopo neanche otto minuti sono sotto 0-3 e vanno al riposo 2-4 contro gli indiavolati trevigiani. Nella ripresa la squadra di Angelini sembra risorgere e con un parziale di 4-0 in metà frazione si ritrova sopra di due, grazie alle reti di Bocao (col 5vs4 del Came Treviso), doppio Arillo e Turmena su rigore. Gara finita? Macché. I biancazzurri impiegano 18” per ricalibrare il risultato: Japa Vieira (su rigore) e Luizinho in rapida successione, è 6-6. A 3’30” dal termine ennesimo "turning point": Bocao commette fallo su Japa Vieira, è il sesto per il Napoli, Linhares trasforma il tiro libero per il nuovo vantaggio trevigiano. Il Napoli ci prova col 5v4 ma sbatte sull’ermetica difesa veneta e su un ottimo Politano; Japa Vieira e Luizinho completano il capolavoro del Came Treviso: finisce 6-9! Il primo stop stagionale costa al Napoli un -7 dalla vetta, i sempre più sorprendenti ragazzi di Gulizia sono quarti in classifica.
SOLO UN PARI (IN EXTREMIS)
Neanche la L84 Torino regge il passo della capolista, scivolando a -8 dalla Meta Catania, anche se con una gara da recuperare. Al PalaMaggiore Murilo Schiochet illude i campioni d’Italia, che però vengono ripresi e sorpassati da un ottimo Sandro Abate. Di Terry il 2-2, ma Alex riporta avanti i Lupi irpini, che assaporano il colpaccio a Leini; ci pensa Terry a 27” dal suono della sirena a siglare il definitivo 3-3. Negli altri incontri, un Benevento in salute mostra i muscoli al Defender Giovinazzo: in evidenza la premiata ditta Volonnino-Lamas, il 9-2 sancisce il secondo successo di fila dei giallorossi. Sala Consilina-Active Network, infine, senza vincitori né vinti: viterbesi avanti 2-1 nella ripresa ma ripresi da Brunelli (doppietta) a 1’35” dal termine, finisce 2-2. L’ottava giornata di regular season si chiude sabato con il derby di Anzio Fortitudo Pomezia-Roma 1927 (ore 18) e Vinumitaly Petrarca-Feldi Eboli (ore 18.45), entrambe le sfide in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
SERIE A KINTO – 8ª GIORNATA
GTS GLOBAL WORK CAPURSO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 0-6
GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-DEFENDER GIOVINAZZO 9-2
L84 TORINO-SANDRO ABATE 3-3
NAPOLI FUTSAL-CAME TREVISO 6-9
SPORTING SALA CONSILINA-ACTIVE NETWORK 2-2
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