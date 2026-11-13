Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania: 6 in fuga. Capolavoro Came Treviso a Napoli, la L84 Torino strappa un pari

UNO SPOT PER IL FUTSAL

Napoli-Came Treviso entra di diritto nelle partite uno po' "spot" per il futsal", tanto “no sense”. Gli azzurri scendono in campo da imbattuti e al PalaVesuvio vantano un importante 5 su 5. Eppure dopo neanche otto minuti sono sotto 0-3 e vanno al riposo 2-4 contro gli indiavolati trevigiani. Nella ripresa la squadra di Angelini sembra risorgere e con un parziale di 4-0 in metà frazione si ritrova sopra di due, grazie alle reti di Bocao (col 5vs4 del Came Treviso), doppio Arillo e Turmena su rigore. Gara finita? Macché. I biancazzurri impiegano 18” per ricalibrare il risultato: Japa Vieira (su rigore) e Luizinho in rapida successione, è 6-6. A 3’30” dal termine ennesimo "turning point": Bocao commette fallo su Japa Vieira, è il sesto per il Napoli, Linhares trasforma il tiro libero per il nuovo vantaggio trevigiano. Il Napoli ci prova col 5v4 ma sbatte sull’ermetica difesa veneta e su un ottimo Politano; Japa Vieira e Luizinho completano il capolavoro del Came Treviso: finisce 6-9! Il primo stop stagionale costa al Napoli un -7 dalla vetta, i sempre più sorprendenti ragazzi di Gulizia sono quarti in classifica.

SOLO UN PARI (IN EXTREMIS)

Neanche la L84 Torino regge il passo della capolista, scivolando a -8 dalla Meta Catania, anche se con una gara da recuperare. Al PalaMaggiore Murilo Schiochet illude i campioni d’Italia, che però vengono ripresi e sorpassati da un ottimo Sandro Abate. Di Terry il 2-2, ma Alex riporta avanti i Lupi irpini, che assaporano il colpaccio a Leini; ci pensa Terry a 27” dal suono della sirena a siglare il definitivo 3-3. Negli altri incontri, un Benevento in salute mostra i muscoli al Defender Giovinazzo: in evidenza la premiata ditta Volonnino-Lamas, il 9-2 sancisce il secondo successo di fila dei giallorossi. Sala Consilina-Active Network, infine, senza vincitori né vinti: viterbesi avanti 2-1 nella ripresa ma ripresi da Brunelli (doppietta) a 1’35” dal termine, finisce 2-2. L’ottava giornata di regular season si chiude sabato con il derby di Anzio Fortitudo Pomezia-Roma 1927 (ore 18) e Vinumitaly Petrarca-Feldi Eboli (ore 18.45), entrambe le sfide in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

SERIE A KINTO – 8ª GIORNATA

GTS GLOBAL WORK CAPURSO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 0-6

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-DEFENDER GIOVINAZZO 9-2

L84 TORINO-SANDRO ABATE 3-3

NAPOLI FUTSAL-CAME TREVISO 6-9

SPORTING SALA CONSILINA-ACTIVE NETWORK 2-2

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI