Futsal, Serie A KINTO: il Vinumitaly Petrarca sgambetta la Feldi. Roma ripresa in extremis: pari nel derby con il Pomezia
Un successo interno, il primo stagionale peraltro, e un pari in extremis chiudono l’ottava giornata di regular season della Serie A KINTO. Alla Gozzano valzer di emozioni. La Feldi va due volte sul doppio vantaggio contro il Vinumitaly Petrarca, prima con doppio Etzi poi, dopo l’uno-due Gallocchio-Lucacel, con Selucio e il Churro Echavarria nella ripresa. Neanche stavolta basta alle Volpi di Antonelli: Molaro e ancora Gallocchio in un amen ricalibrano il risultato, è 4-4. Feverati nega a più riprese il nuovo vantaggio dei salernitani, che, una volta esaurito il bonus-falli nel finale di gara, si giocano la carta del portiere di movimento. La mossa non paga perché Feverati, proprio lui, s’inventa dalla sua area il golazo del 5-4 a 2’ dal termine. Il primo vantaggio patavino è quello decisivo, finisce 5-4: dopo essersi sbloccato in trasferta, il Vinumitaly Petrarca di Milella esulta per la prima volta in stagione tra la sua gente.
NÉ VINCITORI NÉ VINTI AD ANZIO
Il derby del PalaRinaldi è in stile Serie A KINTO: piacevole e avvincente. L’ex Cutrupi stappa l’incontro, ma una stoccata di Sacon vale l’immediato 1-1. Il sorpasso giallorosso è l'ennesima perla di Fortino. Ma la squadra di Nuccorini ha un Matteus superlativo: suo, direttamente da corner, il 2-2. Ci pensa ancora Robocop a riportare avanti prima del duplice fischio la squadra di Reali. Che assapora il blitz fino a nove secondi dal termine, quando ancora Matteus trova la rete del definitivo 3-3: né vincitori né vinti ad Anzio, ma il futsal ringrazia.
SERIE A KINTO – 8ª GIORNATA
FORTITUDO POMEZIA-ROMA 1927 3-3
VINUMITALY PETRARCA-FELDI EBOLI 5-4
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