Un successo interno, il primo stagionale peraltro, e un pari in extremis chiudono l’ottava giornata di regular season della Serie A KINTO. Alla Gozzano valzer di emozioni. La Feldi va due volte sul doppio vantaggio contro il Vinumitaly Petrarca, prima con doppio Etzi poi, dopo l’uno-due Gallocchio-Lucacel, con Selucio e il Churro Echavarria nella ripresa. Neanche stavolta basta alle Volpi di Antonelli: Molaro e ancora Gallocchio in un amen ricalibrano il risultato, è 4-4. Feverati nega a più riprese il nuovo vantaggio dei salernitani, che, una volta esaurito il bonus-falli nel finale di gara, si giocano la carta del portiere di movimento. La mossa non paga perché Feverati, proprio lui, s’inventa dalla sua area il golazo del 5-4 a 2’ dal termine. Il primo vantaggio patavino è quello decisivo, finisce 5-4: dopo essersi sbloccato in trasferta, il Vinumitaly Petrarca di Milella esulta per la prima volta in stagione tra la sua gente.