Tanto tuonò, che non piovve. È una fuga in piena regola quella della capolista a punteggio pieno Covei Meta Catania Bricocity. Dopo lo scivolone del Napoli in casa contro il Came Treviso e il pari stesso (interno col Sandro Abate) della L84 Torino, i campioni d’Italia infatti non vanno oltre l’1-1 a Orte nel recupero contro l’Active. Primo tempo piacevole e divertente: i verdeneri hanno un miglior approccio e colpiscono due legni, ma è l’Active Network a sbloccare il risultato con Calvanese. Immediata la risposta dei tricolori con Gilvan. Nella ripresa sembra che il match possa esplodere da un momento all’altro, ma nessuno riesce a infliggere la stoccata vincente, finisce 1-1. In classifica la L84 Torino aggancia il Napoli al secondo posto, a -7 dalla vetta; Active nono a 9 punti.